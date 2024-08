Novak Djokovic, reacție superbă după calificarea în finala de la Jocurile Olimpice: "Aștept asta de 20 de ani!" - Antena Sport

Novak Djokovic, reacție superbă după calificarea în finala de la Jocurile Olimpice Novak Djokovic / Profimedia Novak Djokovic a avut o reacție superbă după calificarea în finala de la Jocurile Olimpice. Jucătorul din Serbia nu s-a ferit de cuvinte, după victoria din meciul cu Lorenzo Musetti. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Vezi Jocurile Olimpice de la Paris în AntenaPLAY pe canalele TVR*. Cu AntenaPLAY ai acces la canalele must carry, posturile Antena, dar și canale exclusive. Peste 70 de canale sunt disponibile acum. (*program retransmis în temeiul Legii audiovizualului). Novak Djokovic, reacție superbă după calificarea în finala de la Jocurile Olimpice Singurul titlu care îi lipsește lui Novak Djokovic este cel de campion olimpic, astfel că, odată cu victoria din semifinale, „Nole” s-a descătușat la interviu. Sportivul a transmis că așteaptă acest moment de aproape 20 de ani. În marea finală de la Paris, Novak Djokovic se va duela cu Carlos Alcaraz, pentru titlul de campion olimpic. „Aștept asta de aproape 20 de ani. Am jucat la patru Jocuri Olimpice, asta e a cincea ediție pentru mine, până acum nu am trecut niciodată de semifinale. Am pierdut trei semifinale în primele mele patru Jocuri Olimpice. Am reușit să depășesc acest mare obstacol. Trebuie să fiu sincer și să spun că m-am gândit la toate semifinalele pe care le-am pierdut. Reclamă

Am încercat doar să fiu concentrat pe moment. Am jucat împotriva unui jucător care se află într-o formă excelentă și care a ieșit la atac din ambele părți. Am încercat doar să-mi mențin concentrarea și să fac ceea ce trebuie să fac. În setul al doilea am avut emoții, emoții multe în general. Înainte de meci, în timpul meciului, foarte, foarte multe emoții. Dar sunt foarte bucuroas că am depășit acest obstacol și am obținut o medalie pentru țara mea”, a spus Novak Djokovic, în timpul interviului de pe teren.

Am realizat o mulțime de lucruri mărețe în acest sport, dar niciodată o finală la Jocurile Olimpice, așa că sunt foarte încântat. Sper că am adus bucurie fanilor sârbi și Serbiei, de asemenea și oamenilor din întreaga lume. Desigur, o să fiu cu gândul la Alcaraz mâine, dar sunt, de asemenea, recunoscătoar că am o zi liberă. Am nevoie de una”, a spus Novak Djokovic, citat de eurosport.ro.

Novak Djokovic, în lacrimi după ce s-a calificat în finală la Jocurile Olimpice!

Novak Djokovic a izbucnit în lacrimi după ce s-a calificat în finală la Jocurile Olimpice! Sârbul l-a învins în semifinale, cu 6-4, 6-2 pe italianul Lorenzo Musetti.

Imediat după ce a reuşit să câştige partida din semifinale cu Musetti, Novak Djokovic nu s-a mai stăpânit şi a plâns ca un copil. El s-a prăbuşit şi pe zgură, de fericire. Novak Djokovic luptă pentru aurul olimpic la Paris, care îi lipseşte din palmaresul său extraordinar. Recordmen la titluri de Grand Slam, 24, Novak Djokovic are o singură medalie olimpică, de bronz, în palmares, cucerită în 2008. La Jocurile Olimpice Tokyo 2020, Novak Djokovic a fost eliminat în semifinale de cel care avea să câştige titlul olimpic, germanul Alexander Zverev. În finala turneului de simplu masculin de la Jocurile Olimpice, Novak Djokovic îl va întâlni pe spaniolul Carlos Alcaraz. Alcaraz l-a învins pe Djokovic în finala de la Wimbledon din acest an, cu scorul 6-2, 6-2, 7-6. Alcaraz îl învinsese şi anul trecut pe Djokovic la Wimbledon, în 5 seturi.