Ilia Malinin, după şocul de la Jocurile Olimpice 2026: "Cei mai puternici pot duce lupte invizibile în interiorul lor" - Antena Sport

Ilia Malinin a sugerat, luni, că duce „lupte invizibile” în prima sa declaraţie publică de la surprinzătorul loc opt ocupat la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina.

Starul american a publicat pe Instagram un videoclip în care îl vedem uneori sărbătorindu-şi victoriile, alteori stând cu capul în mâini. „Pe cea mai mare scenă a lumii, cei care par cei mai puternici pot duce încă lupte invizibile în interiorul lor”, a scris tânărul de 21 de ani.

Ilia Malinin, declaraţii tari după şocul de la Jocurile Olimpice 2026

„Chiar şi cele mai fericite amintiri pot fi în cele din urmă umbrite de zgomot. Ura josnică din mediul online atacă mintea, iar frica o atrage în întuneric, indiferent cât de mult încerci să-ţi păstrezi sănătatea mintală în ciuda presiunii neîncetate şi insurmontabile. Toate acestea se acumulează pe măsură ce aceste momente trec prin faţa ochilor tăi, ducând la un colaps inevitabil. Aceasta este versiunea mea a poveştii”, a scris Malinin.

Dublu campion mondial a sugerat apoi că se pregăteşte ceva pentru sâmbătă, ziua galei de închidere a Jocurilor Olimpice.

Ajuns la Milano ca mare favorit, Malinin, neînvins de peste doi ani, a trăit un coşmar pe gheaţă vineri.