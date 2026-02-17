Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ilia Malinin, după şocul de la Jocurile Olimpice 2026: "Cei mai puternici pot duce lupte invizibile în interiorul lor" - Antena Sport

Home | Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | Ilia Malinin, după şocul de la Jocurile Olimpice 2026: “Cei mai puternici pot duce lupte invizibile în interiorul lor”

Ilia Malinin, după şocul de la Jocurile Olimpice 2026: “Cei mai puternici pot duce lupte invizibile în interiorul lor”

Dan Roșu Publicat: 17 februarie 2026, 13:38

Comentarii
Ilia Malinin, după şocul de la Jocurile Olimpice 2026: Cei mai puternici pot duce lupte invizibile în interiorul lor

Ilia Malinin, la Jocurile Olimpice 2026 - Profimedia Images

Ilia Malinin a sugerat, luni, că duce „lupte invizibile” în prima sa declaraţie publică de la surprinzătorul loc opt ocupat la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Starul american a publicat pe Instagram un videoclip în care îl vedem uneori sărbătorindu-şi victoriile, alteori stând cu capul în mâini. „Pe cea mai mare scenă a lumii, cei care par cei mai puternici pot duce încă lupte invizibile în interiorul lor”, a scris tânărul de 21 de ani.

Ilia Malinin, declaraţii tari după şocul de la Jocurile Olimpice 2026

„Chiar şi cele mai fericite amintiri pot fi în cele din urmă umbrite de zgomot. Ura josnică din mediul online atacă mintea, iar frica o atrage în întuneric, indiferent cât de mult încerci să-ţi păstrezi sănătatea mintală în ciuda presiunii neîncetate şi insurmontabile. Toate acestea se acumulează pe măsură ce aceste momente trec prin faţa ochilor tăi, ducând la un colaps inevitabil. Aceasta este versiunea mea a poveştii”, a scris Malinin.

Dublu campion mondial a sugerat apoi că se pregăteşte ceva pentru sâmbătă, ziua galei de închidere a Jocurilor Olimpice.

Ajuns la Milano ca mare favorit, Malinin, neînvins de peste doi ani, a trăit un coşmar pe gheaţă vineri.

Reclamă
Reclamă

În frunte înaintea programului liber, Malinin s-a prăbuşit, ratând quadruplul axel, săritura sa caracteristică, şi căzând de două ori. O prestaţie care l-a făcut să coboare pe locul opt în clasamentul general. Şocat, şi-a luat capul în mâini după prestaţia sa în faţa publicului de la Milano Ice Skating Arena, care a asistat fără îndoială la una dintre cele mai mari surprize ale acestor Jocuri. Americanul a declarat după aceea că eşecul său a fost „în mod clar mental”.

“Mă simţeam pregătit de îndată ce am urcat pe gheaţă. Dar cred că poate asta mi-a lipsit, poate eram prea încrezător, credeam că totul va merge bine”, a mărturisit el. „Viaţa mea a cunoscut multe suişuri şi coborâşuri, iar chiar înainte de a lua startul, am simţit că toate aceste experienţe, amintiri şi gânduri mă copleşesc şi m-am simţit complet depăşit. Nu ştiam cu adevărat cum să gestionez asta în acel moment. Cred că toată presiunea, toată atenţia mass-media şi faptul că eram speranţa olimpică pentru medalia de aur, era prea greu de gestionat.”

Kazahul Mikhail Shaidorov, pe care nimeni nu îl prezicea câştigător, a obţinut în cele din urmă titlul.

Cel mai sever episod de iarnă. Cod portocaliu de viscol, ninsori, strat de zăpadă de 50 cm. Vizată şi CapitalaCel mai sever episod de iarnă. Cod portocaliu de viscol, ninsori, strat de zăpadă de 50 cm. Vizată şi Capitala
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
În ce ne investim banii? Diferenţa dintre fondurile deschise de investiţii şi fondurile închise
Observator
În ce ne investim banii? Diferenţa dintre fondurile deschise de investiţii şi fondurile închise
Marius Şumudică a pronunțat un cuvânt tare când a fost întrebat despre Rapid: „Înspăimântător! Pierd pe bandă rulantă”. Ce a vorbit cu Şucu şi Angelescu. Exclusiv
Fanatik.ro
Marius Şumudică a pronunțat un cuvânt tare când a fost întrebat despre Rapid: „Înspăimântător! Pierd pe bandă rulantă”. Ce a vorbit cu Şucu şi Angelescu. Exclusiv
13:18
80.000 de bilete vândute deja pentru prima ediţie a Marelui Premiu de la Madrid
13:12
Coco Gauff a vorbit deschis despre situaţia tensionată din SUA: “Nu cred că oamenii ar trebui să moară pe străzi”
13:09
Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Dubai după 34 de minute! Va juca pentru sferturi împotriva numărului 7 WTA
13:04
Ce transfer mai face CFR Cluj, pentru lupta infernală de pe final de sezon
12:26
Continuă emoţiile pentru Team Romania! Julia Sauter intră în concurs la patinaj. Tentea şi Iordache au azi manşele 3 şi 4 la bob
12:14
“A fost voit!” Marius Şumudică îl face şi el praf pe Radu Petrescu: “E strigător la cer! La judeţeană”
Vezi toate știrile
1 Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă! 2 EXCLUSIVDinamo, acord de principiu cu George Pușcaș. Ultimele detalii despre transferul pregătit de alb-roșii 3 S-a ales praful de afacerea de 6 milioane de euro a lui Gigi Neţoiu: “Vreţi să ne terminaţi cu totul?” 4 Rezultat uriaş pentru România la bob, la Jocurile Olimpice. Clasare excelentă la jumătatea concursului 5 Mingea a intrat în poartă la şutul lui Carnat. O nouă eroare de arbitraj 6 Cuvintele pentru care Dani Coman riscă o suspendare record în fotbalul românesc. FRF i-a făcut dosar
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul