Continuă războiul declarațiilor între MM Stoica și Porumboiu: "Tirifliciule! Lansez o provocare" - Antena Sport

Adrian Porumboiu a venit cu o nouă replică pentru Mihai Stoica în contextul dialogului încins de la distanță apărut după meciul de cupă dintre Universitatea Craiova și FCSB. După ce oficialul roș-albaștrilor l-a numit pe fostul arbitru “chibiț” în ultima sa declarație, acesta nu s-a ferit să arunce și el cu insulte și l-a făcut “tiriflici”.

Duelul dintre Universitatea Craiova și FCSB din Cupa României a fost marcat și de un moment controversat la a doua reușită a oltenilor, atunci când roș-albaștrii au solicitat un henț la Luca Băsceanu.

Din acel punct și și până în prezent, s-a creat un întreg scandal care îi are protagoniști pe Mihai Stoica și pe Adrian Porumboiu, cel din urmă nefiind de acord cu ideea oficialilor campioanei en-titre potrivit căreia golul alb-albaștrilor trebuia anulat.

Porumboiu, o nouă “înțepătură” către Mihai Stoica

Într-un război declarativ, cei doi s-au “înțepat” de la distanță, iar până acum puțin timp ultima replică o dăduse Mihai Stoica, care a făcut refeire la vârsta de 75 de ani a lui Porumboiu. Recent, fostul patron de la FC Vaslui a intervenit și l-a insultat și el pe președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, după care l-a ironizat pentru porecla sa, “MM”.

În final, Porumboiu i-a lansat o provocare de anduranță lui Stoica, mai exact să participe împreună la Testul Cooper. Aceasta este o metodă de evaluare a condiției fizice care presupune alergarea unei distanțe cât mai mari în 12 minute.