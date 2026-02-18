Continuă războiul declarațiilor între MM Stoica și Porumboiu: "Tirifliciule! Lansez o provocare" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Continuă războiul declarațiilor între MM Stoica și Porumboiu: “Tirifliciule! Lansez o provocare”

Andrei Nicolae Publicat: 18 februarie 2026, 9:20

Comentarii
Adrian Porumboiu - Mihai Stoica / Colaj Sport Pictures + Profimedia

Adrian Porumboiu a venit cu o nouă replică pentru Mihai Stoica în contextul dialogului încins de la distanță apărut după meciul de cupă dintre Universitatea Craiova și FCSB. După ce oficialul roș-albaștrilor l-a numit pe fostul arbitru “chibiț” în ultima sa declarație, acesta nu s-a ferit să arunce și el cu insulte și l-a făcut “tiriflici”.

Duelul dintre Universitatea Craiova și FCSB din Cupa României a fost marcat și de un moment controversat la a doua reușită a oltenilor, atunci când roș-albaștrii au solicitat un henț la Luca Băsceanu.

Din acel punct și și până în prezent, s-a creat un întreg scandal care îi are protagoniști pe Mihai Stoica și pe Adrian Porumboiu, cel din urmă nefiind de acord cu ideea oficialilor campioanei en-titre potrivit căreia golul alb-albaștrilor trebuia anulat.

Porumboiu, o nouă “înțepătură” către Mihai Stoica

Într-un război declarativ, cei doi s-au “înțepat” de la distanță, iar până acum puțin timp ultima replică o dăduse Mihai Stoica, care a făcut refeire la vârsta de 75 de ani a lui Porumboiu. Recent, fostul patron de la FC Vaslui a intervenit și l-a insultat și el pe președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, după care l-a ironizat pentru porecla sa, “MM”.

În final, Porumboiu i-a lansat o provocare de anduranță lui Stoica, mai exact să participe împreună la Testul Cooper. Aceasta este o metodă de evaluare a condiției fizice care presupune alergarea unei distanțe cât mai mari în 12 minute.

Nici nu pot să-l numesc om de fotbal. A aruncat o vorbă aiurea. Sunt unii duși cu capul. A ajuns savantul să-mi spună că sunt chibiț. Dar nu-i este rușine?! Tirifliciule, am fost arbitru FIFA, de Champions League!

Oricine stă agățat de un club poate acum să jignească… Îmi tot spuneți de MM, dar habar nu am cine este MM. Îi cunosc pe Marian Mexicanu sau Mickey Mouse, alți MM nu.

Îl provoc, însă, pe Stoica la testul Cooper și la oricare alt test. Nu cred că rezistă două ture. Este o provocare pe care i-o lansez acum, public“, a spus fostul arbitru și patron de club la Radio Gold FM.

1 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 2 Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției 3 Specialiştii au dat verdictul: ce şanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu 3 etape rămase de disputat 4 Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Dubai după 34 de minute! Va juca pentru sferturi împotriva numărului 7 WTA 5 EXCLUSIVE rezervă la FCSB, dar va fi convocat la naţionala României pentru barajul crucial cu Turcia 6 Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, românii care au înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice
