Jose Mourinho a dezvăluit ce i-a spus lui Vinicius în timpul scandalului din Benfica - Real: "Singurul lucru" - Antena Sport

Antrenorul Benficăi, Jose Mourinho, i-a reproşat brazilianului Vinicius Junior modul provocator în care acesta a sărbătorit golul marcat, în prima manşă a barajului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor.
“I-am spus: «Ai marcat un gol extraordinar. De ce sărbătoreşti aşa? De ce nu sărbătoreşti ca Di Stefano, Pele, Eusebio…? De ce sărbătoreşti aşa?» Este singurul lucru pe care nu-l înţeleg“, a declarat Mourinho în conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul meciului.
Mourinho a vorbit cu ambele părți implicate în scandal
Vinicius a marcat singurul gol al întâlnirii de la Lisabona, oferind lui Real Madrid o victorie preţioasă împotriva unei formaţii în faţa căreia se înclinase luna trecută, pe acelaşi stadion, în ultima etapă din grupa Ligii Campionilor (2-4).
Imediat după reuşita lui Vinicius, unul dintre jucătorii Benficăi, argentinianul Gianluca Prestianni, i-a spus ceva brazilianului în timp ce îşi acoperea gura cu tricoul, iar Vinicius a susţinut că a fost insultat, determinându-l pe arbitru să activeze protocolul antirasism.
Ca răspuns la această situaţie, Mourinho a declarat că a vorbit atât cu Vinicius, cât şi cu Prestianni şi că fiecare i-a spus ceva diferit. Prin urmare, a optat pentru “echilibru” şi a subliniat că “în această lume a fotbalului, aceste lucruri se întâmplă pe teren“.
Ce a spus Mourinho despre meci și eliminarea sa
Referitor la joc, antrenorul lusitan a remarcat că, până la gol, a fost “un meci bun“, Benfica începând “foarte bine şi puternic“. Cu toate acestea, începând din minutul 30, Real Madrid şi-a arătat personalitatea şi a început să întoarcă jocul în favoarea sa.
“În repriza a doua, am încercat să facem la fel ca în prima. Vinicius a marcat golul, iar apoi jocul s-a oprit; nu s-a mai jucat“, a rezumat el.
Mourinho a fost eliminat după ce a primit un cartonaş roşu pentru că a protestat la un fault asupra lui Richard Rios, ceea ce înseamnă că nu va fi pe banca echipei sale la returul de pe stadionul Bernabeu, săptămâna viitoare.
“The Special One” a precizat că acest lucru ”nu va avea un impact mare“, dar a recunoscut că va fi o limitare şi va trebui să se bazeze pe jucători şi pe secunzii săi.
