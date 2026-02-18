Jose Mourinho a dezvăluit ce i-a spus lui Vinicius în timpul scandalului din Benfica - Real: "Singurul lucru" - Antena Sport

Închide meniul
Jose Mourinho a dezvăluit ce i-a spus lui Vinicius în timpul scandalului din Benfica – Real: “Singurul lucru”

Andrei Nicolae Publicat: 18 februarie 2026, 9:33

Mourinho și Vinicius, în timpul scandalului din Benfica - Real Madrid / Profimedia

Antrenorul Benficăi, Jose Mourinho, i-a reproşat brazilianului Vinicius Junior modul provocator în care acesta a sărbătorit golul marcat, în prima manşă a barajului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor.

“I-am spus: «Ai marcat un gol extraordinar. De ce sărbătoreşti aşa? De ce nu sărbătoreşti ca Di Stefano, Pele, Eusebio…? De ce sărbătoreşti aşa?» Este singurul lucru pe care nu-l înţeleg“, a declarat Mourinho în conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul meciului.

Mourinho a vorbit cu ambele părți implicate în scandal

Vinicius a marcat singurul gol al întâlnirii de la Lisabona, oferind lui Real Madrid o victorie preţioasă împotriva unei formaţii în faţa căreia se înclinase luna trecută, pe acelaşi stadion, în ultima etapă din grupa Ligii Campionilor (2-4).

Imediat după reuşita lui Vinicius, unul dintre jucătorii Benficăi, argentinianul Gianluca Prestianni, i-a spus ceva brazilianului în timp ce îşi acoperea gura cu tricoul, iar Vinicius a susţinut că a fost insultat, determinându-l pe arbitru să activeze protocolul antirasism.

Ca răspuns la această situaţie, Mourinho a declarat că a vorbit atât cu Vinicius, cât şi cu Prestianni şi că fiecare i-a spus ceva diferit. Prin urmare, a optat pentru “echilibru” şi a subliniat că “în această lume a fotbalului, aceste lucruri se întâmplă pe teren“.

Ce a spus Mourinho despre meci și eliminarea sa

Referitor la joc, antrenorul lusitan a remarcat că, până la gol, a fost “un meci bun“, Benfica începând “foarte bine şi puternic“. Cu toate acestea, începând din minutul 30, Real Madrid şi-a arătat personalitatea şi a început să întoarcă jocul în favoarea sa.

În repriza a doua, am încercat să facem la fel ca în prima. Vinicius a marcat golul, iar apoi jocul s-a oprit; nu s-a mai jucat“, a rezumat el.

Mourinho a fost eliminat după ce a primit un cartonaş roşu pentru că a protestat la un fault asupra lui Richard Rios, ceea ce înseamnă că nu va fi pe banca echipei sale la returul de pe stadionul Bernabeu, săptămâna viitoare.

“The Special One” a precizat că acest lucru ”nu va avea un impact mare“, dar a recunoscut că va fi o limitare şi va trebui să se bazeze pe jucători şi pe secunzii săi.

1 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 2 Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției 3 Specialiştii au dat verdictul: ce şanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu 3 etape rămase de disputat 4 Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Dubai după 34 de minute! Va juca pentru sferturi împotriva numărului 7 WTA 5 EXCLUSIVE rezervă la FCSB, dar va fi convocat la naţionala României pentru barajul crucial cu Turcia 6 Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, românii care au înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice
