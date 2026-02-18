Jose Mourinho a dezvăluit ce i-a spus lui Vinicius în timpul scandalului din Benfica - Real: "Singurul lucru" - Antena Sport

Antrenorul Benficăi, Jose Mourinho, i-a reproşat brazilianului Vinicius Junior modul provocator în care acesta a sărbătorit golul marcat, în prima manşă a barajului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor.

“I-am spus: «Ai marcat un gol extraordinar. De ce sărbătoreşti aşa? De ce nu sărbătoreşti ca Di Stefano, Pele, Eusebio…? De ce sărbătoreşti aşa?» Este singurul lucru pe care nu-l înţeleg“, a declarat Mourinho în conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul meciului.

Mourinho a vorbit cu ambele părți implicate în scandal

Vinicius a marcat singurul gol al întâlnirii de la Lisabona, oferind lui Real Madrid o victorie preţioasă împotriva unei formaţii în faţa căreia se înclinase luna trecută, pe acelaşi stadion, în ultima etapă din grupa Ligii Campionilor (2-4).

Imediat după reuşita lui Vinicius, unul dintre jucătorii Benficăi, argentinianul Gianluca Prestianni, i-a spus ceva brazilianului în timp ce îşi acoperea gura cu tricoul, iar Vinicius a susţinut că a fost insultat, determinându-l pe arbitru să activeze protocolul antirasism.

Ca răspuns la această situaţie, Mourinho a declarat că a vorbit atât cu Vinicius, cât şi cu Prestianni şi că fiecare i-a spus ceva diferit. Prin urmare, a optat pentru “echilibru” şi a subliniat că “în această lume a fotbalului, aceste lucruri se întâmplă pe teren“.