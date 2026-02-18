Cristiano Bergodi, absent din nou de la ședința Comisiei de Disciplină! Ninsorile abundente l-au blocat - Antena Sport

Cristiano Bergodi ar fi trebuit să fie audiat astăzi, 18 februare, la Comisia de Discplină ca urmare a scandalului din meciul CFR – “U” Cluj, însă italianul va absenta din nou. Dacă la prima înfățișare nu a putut participa din cauza programării unui meci al echipei sale, italianul a fost acum afectat de vremea din țară.

Ninsorile abundente care au “lovit” România afectează enorm de multe persoane, iar pe listă se află și Cristiano Bergodi. Antrenorul lui “U” Cluj ar fi trebuit să vină astăzi la audieri la Comisia de Discplină, însă nu a putut pleca din Cluj spre București cu avionul, deoarece i s-a anulat zoborul, potrivit digisport.ro.

Bergodi nu merge din nou la Comisia de Disciplină

Bergodi ar fi trebuit să plece de la 08:40, însă aeronava sa nu a mai decolat din cauza vremii. În momentul în care zborul a fost anunțat drept anulat, italianul deja se afla în aeroport.

Bergodi a decis să plece alături de echipa sa pentru deplasarea de la Botoșani, unde “șepcile roșii” vor juca pe 20 februarie un meci extrem de important în lupta pentru play-off. Tehnicianul de 61 de ani ajunge astfel să nu se prezinte nici azi la Comisia de Disciplină, după ce pe 11 februarie, atunci când Andrei Cordea a fost audiat, el a lipsit pentru că în aceeași zi avea meci de cupă.

Instituția care se ocupă de scandalul de la meciul dintre CFR și “U” va fi nevoită să găsească o nouă zi pentru audieri, astfel încât părerea lui Bergodi să fie la rândul ei auzită.