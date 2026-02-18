Demolarea Stadionului Dinamo, blocată. Cum este implicată echipa lui Nicolae Badea, intrată în faliment - Antena Sport

Demolarea Stadionului Dinamo a început în urmă cu aproximativ o lună, însă lucrările au fost nevoite să fie sistate deja provizoriu. După ce tribuna a doua și PCH au fost deja distruse, în momentul de față există probleme cu lojile de la tribuna oficială, care aparțin de Asociația Clubului Sportiv Fotbal Club Dinamo (ACS FC Dinamo), echipa lui Nicolae Badea.

Suporterii dinamoviști au primit o veste excelentă la începutul anului, atunci când demolările la “Ștefan cel Mare” au început. Cu toate acestea, lucrările deja s-au împotmolit, după ce buldozerele au ajuns la tribuna oficială, potrivit prosport.ro.

Cum se poate trece peste impedimentul provocat de lojile oficiale

Acolo se află lojile care țin de “Dinamo Badea”, echipă care a intrat acum ceva timp în procedură de faliment. Din acest motiv, este nevoie de o procedură specială ca firma specializată să își continue lucrările de demolare.

Concret, CS Dinamo va fi nevoită să notifice lichidatorul judiciar înainte ca structura de la lojă să fie demontată:

“În acest moment, judiciar vorbind, acele bunuri ale asociației nu reprezintă fier vechi. Noi trebuie să întrebăm creditorii, dacă ei spun să se valorifice la fier vechi, atunci așa o să facem. La zi, figurează ca fiind construcții metalice.