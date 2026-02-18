Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Demolarea Stadionului Dinamo, blocată. Cum este implicată echipa lui Nicolae Badea, intrată în faliment - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Demolarea Stadionului Dinamo, blocată. Cum este implicată echipa lui Nicolae Badea, intrată în faliment

Demolarea Stadionului Dinamo, blocată. Cum este implicată echipa lui Nicolae Badea, intrată în faliment

Andrei Nicolae Publicat: 18 februarie 2026, 10:12

Comentarii
Demolarea Stadionului Dinamo, blocată. Cum este implicată echipa lui Nicolae Badea, intrată în faliment

Demolarea stadionului Ștefan cel Mare / Sport Pictures

Demolarea Stadionului Dinamo a început în urmă cu aproximativ o lună, însă lucrările au fost nevoite să fie sistate deja provizoriu. După ce tribuna a doua și PCH au fost deja distruse, în momentul de față există probleme cu lojile de la tribuna oficială, care aparțin de Asociația Clubului Sportiv Fotbal Club Dinamo (ACS FC Dinamo), echipa lui Nicolae Badea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Suporterii dinamoviști au primit o veste excelentă la începutul anului, atunci când demolările la “Ștefan cel Mare” au început. Cu toate acestea, lucrările deja s-au împotmolit, după ce buldozerele au ajuns la tribuna oficială, potrivit prosport.ro.

Cum se poate trece peste impedimentul provocat de lojile oficiale

Acolo se află lojile care țin de “Dinamo Badea”, echipă care a intrat acum ceva timp în procedură de faliment. Din acest motiv, este nevoie de o procedură specială ca firma specializată să își continue lucrările de demolare.

Concret, CS Dinamo va fi nevoită să notifice lichidatorul judiciar înainte ca structura de la lojă să fie demontată:

În acest moment, judiciar vorbind, acele bunuri ale asociației nu reprezintă fier vechi. Noi trebuie să întrebăm creditorii, dacă ei spun să se valorifice la fier vechi, atunci așa o să facem. La zi, figurează ca fiind construcții metalice.

Reclamă
Reclamă

E adevărat că ele se află pe terenul Clubul Sportiv Dinamo și, înainte de a începe lucrările de demolare, am deschis subiectul cu cei de la CS. Acum ne așteptam să fim notificați, dacă s-au apucat deja să taie… e posibil să nască niște implicații“, a spus reprezentantul lichidatorului Phoenix Omega, Andrei Mureșan, conform sursei menționate anterior.

Noua Arenă Multifuncţională CS Dinamo Bucureşti nu va fi doar un stadion, ci un complex sportiv modern, omologat UEFA, cu 25.000 de locuri pentru spectatori, spaţii de cazare şi cantină pentru sportivi, săli de antrenament pentru multiple discipline sportive, centru de recuperare pentru sportivi şi spaţiu expoziţional.

Cum se scuză agresorii care au atacat un medic la UPU Târgu Jiu: "Din greşeală. Scuze de la doamna doctor"Cum se scuză agresorii care au atacat un medic la UPU Târgu Jiu: "Din greşeală. Scuze de la doamna doctor"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Prețul curselor ridesharing au sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
Observator
Prețul curselor ridesharing au sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
Simona Halep, martoră la drama unei sportive de top! Cine e bărbatul lângă care a apărut la Dubai. FOTO
Fanatik.ro
Simona Halep, martoră la drama unei sportive de top! Cine e bărbatul lângă care a apărut la Dubai. FOTO
11:43
Anunțul făcut de UEFA a doua zi după scandalul din Benfica – Real Madrid: “S-a deschis o investigație”
11:30
LIVE VIDEOTestele pre-sezon din Bahrain sunt LIVE acum. A început sesiunea de dimineață din prima zi
11:28
Lovitură pentru o echipă aflată în lupta la play-off. Un jucător providențial ratează finalul sezonului regular
11:12
Când va putea Mihai Pintilii să devină antrenor principal la FCSB! Decizia luată
10:44
Cristiano Bergodi, absent din nou de la ședința Comisiei de Disciplină! Ninsorile abundente l-au blocat
9:47
Cronica de reclamații a Formulei 1. Analiza lui Adrian Georgescu
Vezi toate știrile
1 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 2 Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției 3 Specialiştii au dat verdictul: ce şanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu 3 etape rămase de disputat 4 Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Dubai după 34 de minute! Va juca pentru sferturi împotriva numărului 7 WTA 5 EXCLUSIVE rezervă la FCSB, dar va fi convocat la naţionala României pentru barajul crucial cu Turcia 6 Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, românii care au înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – CordeaPrima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea