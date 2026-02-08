Reacţia americanilor după ce Lindsay Vonn a urlat de durere, înainte să fie luată cu elicopterul spre spital - Antena Sport

Lindsey Vonn şi-a luat rămas bun în lacrimi, duminică, de la visul său de a câştiga medalia de aur la Jocurile Olimpice Milano-Cortina. Tentativa schioarei americane de a câştiga aurul olimpic la coborâre cu un ligament cruciat anterior rupt a durat mai puţin de 20 de secunde. Marea sportivă americană a suferit un accident teribil la începutul cursei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din Statele Unite a oferit spaţii largi pentru campioana de 41 de ani. În urma căzăturii, s-au putut auzi urletele de durere ale lui Vonn, apoi fiind o linişte totală, până când aceasta a fost luată cu un elicopter şi dusă la spital.

Reacţia americanilor după ce Lindsay Vonn a urlat de durere

”Lindsey Vonn și-a asumat un risc enorm concurând astăzi, iar accidentul a fost unul îngrozitor. Vonn a putut fi auzită țipând de durere după cădere și este ridicată cu elicopterul de pe traseu.

Colega lui Vonn, Breezy Johnson, și-a acoperit fața în timp ce stătea pe scaunul liderului, în timp ce reluarea accidentului lui Vonn era difuzată pe ecranul mare din arenă”, au scris cei de la nbcnews.com.

Momente teribile pentru Lindsay Vonn

Vonn putea fi auzită ţipând în transmisiunea televizată, în timp ce fanii şi colegii de echipă erau consternaţi, înainte ca o linişte şocantă să se aştearnă asupra zonei de sosire, la baza pistei Olimpia delle Tofane.