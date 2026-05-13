Neluţu Varga pregăteşte o lovitură uriaşă la CFR Cluj: antrenorii doriţi în locul lui Daniel Pancu

Neluţu Varga pregăteşte o lovitură uriaşă la CFR Cluj. Patronul clujenilor a dezvăluit care sunt principalii doi antrenori puşi pe listă, pentru înlocuirea lui Daniel Pancu.
Actualul tehnician de la CFR Cluj e foarte aproape de revenirea la Rapid. Situaţia de la clubul din Giuleşti este una extrem de delicată, Costel Gâlcă fiind ca şi plecat, la finalul sezonului.
Neluţu Varga pregăteşte o lovitură uriaşă la CFR Cluj: Dan Petrescu şi Edi Iordănescu, pe lista înlocuitorilor lui Daniel Pancu
Neluţu Varga a declarat că nu mai puţin de şapte antrenori are pe listă, în cazul plecării lui Daniel Pancu. Dan Petrescu şi Edi Iordănescu sunt principalele variante ale patronului din Gruia.
“Nu stăm într-un antrenor sau jucător niciodată. Are parte în continuare de sprijinul meu, dar, dacă vrea să plece, poate să o facă. Dragoste cu forța nu se poate. Avem 7 pe listă, prioritățile sunt Dan Petrescu și Edi Iordănescu, dacă pleacă Daniel Pancu. Dacă va fi cazul, instant vom pune pe cineva.
CFR nu va muri niciodată. Anul acesta am lăsat-o mai moale că am stat eu departe de echipă, m-am preocupat de afacerile mele, departe de casă. În secunda în care revin în țară în forță, lucrurile se vor schimba total”, a declarat Neluţu Varga, conform digisport.ro.
Dan Petrescu (58 de ani) s-a confruntat cu probleme de sănătate, în ultima perioadă, starea sa fiind una bună în prezent. Fostul internaţional e liber de contract din august 2025, atunci când şi-a încheiat al patrulea mandat pe banca celor de la CFR Cluj.
Pe de altă parte, Edi Iordănescu (47 de ani), cel care i-a pregătit pe clujeni în perioada decembrie 2020 – iunie 2021, e liber de contract de la finalul anului trecut, după despărţirea de Legia Varşovia.
De asemenea, Neluţu Varga a mai declarat că în cazul în care va dori să plece de la CFR Cluj, Daniel Pancu va fi nevoit să-şi achite clauza de 50.000 de euro.
“Daniel Pancu are contract, are clauză, nu are rost să vorbim despre un nou antrenor. Dacă vrea să plece, plătește clauza. Noi nu stăm într-un antrenor, e simplu. Avem deja 7 pe listă. Noi mereu am avut soluții. Pancu mi-a fost și îmi este simpatic și i-am dat încredere, dar să nu confundăm clubul CFR cu unul de loseri”, a mai spus Neluţu Varga.
