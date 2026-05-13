Veste proastă pentru Zeljko Kopic. Titularul lui Dinamo ar putea rata startul sezonului următor: “Va lipsi”

Zeljko Kopic a primit o veste proastă la Dinamo, pentru startul sezonului următor. Andrei Nicolescu a dezvăluit că George Puşcaş s-ar putea opera în vară, motiv pentru care ar urma să rateze primele partide din noua stagiune.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

George Puşcaş are probleme medicale, luând un tratament pentru pubalgie. Atacantul a refuzat, pentru moment, operaţie, în încercarea de a da totul pentru echipă.

Veste proastă pentru Zeljko Kopic la Dinamo: George Puşcaş ar putea rata startul sezonului următor

Andrei Nicolescu a transmis că operaţia lui George Puşcaş încă nu a fost stabilită la echipă. Preşedintele lui Dinamo a declarat că există posibilitatea ca atacantul să se trateze şi fără intervenţia chirurgicală, însă chiar şi în acest context, acesta ar urma să rateze primele meciuri din noul sezon.

Problemele lui Puşcaş ar putea reprezenta o lovitură pentru Kopic, ţinând cont că Dinamo ar putea evolua în cupele europene, în startul stagiunii următoare. “Câinii” sunt în prezent pe loc de baraj, având şanse să încheie sezonul pe podium.

“Crește din toate punctele de vedere. Mai e o chestiune referitoare la modul în care noi am putut gestiona împreună și să luăm cea mai bună decizie pentru club. E referitor la pubalgie sau hernia inghinală. Tratamentul pe care îl ia acum îi permite să fie aproape de potențialul lui.