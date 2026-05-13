S-au bătut cu beţe în tribune! Haos la finalul meciului în care Cristiano Ronaldo a fost la 10 secunde de titlu

Situaţia a escaladat în tribunele stadionului KSU, marţi, după meciul din liga saudită dintre Al-Nassr şi Al-Hilal (1-1). Un videoclip postat pe reţelele de socializare arată ciocniri violente între suporterii lui Al-Hilal şi oamenii aşezaţi în lojile VIP cu vedere la teren.

S-au bătut cu beţe în tribune, la finalul meciului Al-Nassr – Al-Hilal

În imaginile din social media se văd obiecte aruncate, iar mai mulţi spectatori sunt văzuţi şi lovind alţii cu beţe albe, aparent făcute din plastic. Situaţia a devenit atât de tensionată încât ocupanţii lojilor VIP s-au întors în cele din urmă în siguranţa saloanelor lor private, escortaţi de un ofiţer de poliţie.

Pe teren, meciul a luat o întorsătură neaşteptată. În căutarea primului său titlu de campioană de la semnarea contractului în ianuarie 2023, Cristiano Ronaldo credea că a reuşit în sfârşit, echipa sa conducând cu 1-0 graţie unui gol marcat de Mohamed Simakan, pasă decisivă a lui Kingsley Coman (1-0, minutul 37).

Dar, când mai erau 10 secunde din meci, Al-Hilal a egalat în urma unei erori uriaşe a portarului Bento, care a calculat complet greşit o intervenţie, deviind mingea în propria poartă (90+8).