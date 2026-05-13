Home | Fotbal | S-au bătut cu beţe în tribune! Haos la finalul meciului în care Cristiano Ronaldo a fost la 10 secunde de titlu
VIDEO

S-au bătut cu beţe în tribune! Haos la finalul meciului în care Cristiano Ronaldo a fost la 10 secunde de titlu

Dan Roșu Publicat: 13 mai 2026, 9:20

Comentarii
S-au bătut cu beţe în tribune! Haos la finalul meciului în care Cristiano Ronaldo a fost la 10 secunde de titlu

Bătaie la finalul meciului Al Nassr - Al Hilal

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Situaţia a escaladat în tribunele stadionului KSU, marţi, după meciul din liga saudită dintre Al-Nassr şi Al-Hilal (1-1). Un videoclip postat pe reţelele de socializare arată ciocniri violente între suporterii lui Al-Hilal şi oamenii aşezaţi în lojile VIP cu vedere la teren.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

S-au bătut cu beţe în tribune, la finalul meciului Al-Nassr – Al-Hilal

În imaginile din social media se văd obiecte aruncate, iar mai mulţi spectatori sunt văzuţi şi lovind alţii cu beţe albe, aparent făcute din plastic. Situaţia a devenit atât de tensionată încât ocupanţii lojilor VIP s-au întors în cele din urmă în siguranţa saloanelor lor private, escortaţi de un ofiţer de poliţie.

Pe teren, meciul a luat o întorsătură neaşteptată. În căutarea primului său titlu de campioană de la semnarea contractului în ianuarie 2023, Cristiano Ronaldo credea că a reuşit în sfârşit, echipa sa conducând cu 1-0 graţie unui gol marcat de Mohamed Simakan, pasă decisivă a lui Kingsley Coman (1-0, minutul 37).

Dar, când mai erau 10 secunde din meci, Al-Hilal a egalat în urma unei erori uriaşe a portarului Bento, care a calculat complet greşit o intervenţie, deviind mingea în propria poartă (90+8).

Reclamă
Reclamă

Dacă Al-Nassr ar câştiga titlul, Cristiano Ronaldo şi-ar asigura al optulea campionat, după ce a câştigat deja în Anglia (de 3 ori), Spania (2) şi Italia (2).

De când s-a alăturat echipei Al-Nassr, a câştigat un titlu (Cupa Campionilor Cluburilor Arabe). De asemenea, a terminat pe locul doi în campionatul Arabiei Saudite în 2024 şi a pierdut finala Cupei Arabiei Saudite şi a Supercupei Arabiei Saudite în acelaşi an.

Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu "Litoralul pentru toţi"Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu "Litoralul pentru toţi"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Bebeluş, mort la Polizu după ce a luat din spital o ciupercă. "S-a înnegrit atât de tare"
Observator
ANIMAŢIE. Bebeluş, mort la Polizu după ce a luat din spital o ciupercă. "S-a înnegrit atât de tare"
Ce lovitură a dat provincia în 2026 și cum le-a redus la tăcere pe FCSB, Rapid și Dinamo. De când nu s-a mai întâmplat așa ceva în fotbalul românesc
Fanatik.ro
Ce lovitură a dat provincia în 2026 și cum le-a redus la tăcere pe FCSB, Rapid și Dinamo. De când nu s-a mai întâmplat așa ceva în fotbalul românesc
9:59

Neluţu Varga pregăteşte o lovitură uriaşă la CFR Cluj: antrenorii doriţi în locul lui Daniel Pancu
9:52

Ce salariu a ajuns să aibă Lionel Messi la Inter Miami. Veniturile i s-au dublat, în trei ani
9:23

Veste proastă pentru Zeljko Kopic. Titularul lui Dinamo ar putea rata startul sezonului următor: “Va lipsi”
9:05

Lovitură pentru Mirel Rădoi la Gaziantep. Denis Drăguş a plecat de la echipă: “Şi-a luat la revedere”
9:00

Jason Collins, primul jucător care şi-a recunoscut homosexualitatea, a murit la 47 de ani
8:52

S-a stabilit “cel mai scump meci din lume”! Cine va juca pe Wembley cu promovarea în Premier League pe masă
Vezi toate știrile
1 Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană 2 Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro! 3 Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia 4 Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă 5 În Liga 1, ca la El Clasico! LPF a luat o decizie mare înainte de meciul decisiv: U Craiova – U Cluj 6 Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea după ce a distrus-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în semifinale la Roma
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”