Lindsey Vonn, căzătură horror la Jocurile Olimpice! A rămas în zăpadă mai multe minute - Antena Sport

Lindsey Vonn, căzătură horror la Jocurile Olimpice! A rămas în zăpadă mai multe minute

Dan Roșu Publicat: 8 februarie 2026, 13:29

Lindsay Vonn, în timpul unei probe - Getty Images

Lindsey Vonn a avut parte căzătură oribilă la Jocurile Olimpice! La proba de coborâre, campioana de 41 de ani a căzut la puţin timp după start şi a fost nevoită să rămână minute bune întinsă în zăpadă.

Tripla medaliată la Jocurile Olimpice, americanca a avut mari probleme înainte de Jocurile Olimpice, dar a ales să participe, chiar dacă are o ruptură completă a ligamentului încrucişat anterior de la genunchiul stâng.

Lindsey Vonn, căzătură horror la Jocurile Olimpice

Fanii din tribune au fost înmărmuriţi când au văzut-o fără reacţie pe marea sportivă, care a primit imediat îngrijiri pe zăpadă, înainte de a fi luată de urgenţă cu un elicopter.

Intră aici pentru a vedea căzătura lui Vonn!

La 41 de ani, Lindsey Vonn, care a avut performanţe excepţionale după revenirea sa în probele de viteză de la începutul sezonului, avea ca obiectiv a patra sa medalie olimpică, după cele de la Vancouver 2010 (aur la coborâre şi bronz la slalom super-uriaş) şi PyeongChang 2018 (bronz la coborâre).

“Visul meu olimpic nu s-a terminat”, asigura Lindsey Vonn vinerea trecută, la câteva ore după ce a suferit căzătura. ”Este o situaţie foarte dificilă, dar dacă ştiu să fac ceva, este să revin. Visul meu olimpic nu s-a terminat”, sublinia aceasta.

