Jason Collins, primul jucător care şi-a recunoscut homosexualitatea, a murit la 47 de ani

Dan Roșu Publicat: 13 mai 2026, 9:00

Jason Collins - Profimedia Images

Fostul jucător american de baschet Jason Collins, care în 2013 a devenit primul sportiv declarat homosexual dintr-o ligă majoră din SUA, a murit la vârsta de 47 de ani, au anunţat NBA şi familia sa marţi.

Collins a murit „după o luptă curajoasă cu un glioblastom”, un tip de tumoare cerebrală, a anunţat familia sa într-un comunicat.

Comisarul NBA, Adam Silver, i-a adus un omagiu lui Collins şi „influenţei sale mult dincolo de baschet”, menţionând că acesta a ajutat „NBA, WNBA şi comunitatea sportivă în general să devină mai incluzive şi mai primitoare pentru generaţiile viitoare”.

Collins, care s-a retras în noiembrie 2014, şi-a dezvăluit homosexualitatea într-un articol publicat de Sports Illustrated în aprilie 2013. „Sunt un pivot NBA în vârstă de 34 de ani. Sunt de culoare şi sunt gay”, a scris el. „Nu mi-am propus să fiu primul atlet dintr-un sport american major care îşi dezvăluie homosexualitatea. Dar acum că am făcut-o, mă bucur să încep conversaţia.”

La acea vreme nu avea echipă, dar mai târziu s-a alăturat echipei Brooklyn Nets, devenind primul jucător declarat gay care a participat la un meci din liga majoră din Statele Unite (baschet NBA, hochei NHL, fotbal american NFL şi baseball MLB). Fostul pivot a petrecut treisprezece sezoane în NBA, inclusiv opt cu New Jersey/Brooklyn Nets. De asemenea, a jucat pentru Atlanta, Boston, Memphis, Minnesota şi Washington, pentru un total de 735 de meciuri.

