Jurnal Antena Sport | Campionii olimpici de la canotaj îi fac concurenţă lui Kylian Mbappe - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Campionii olimpici de la canotaj îi fac concurenţă lui Kylian Mbappe
Campionii olimpici de la canotaj vor face senzatie la Mondiale şi cu ochelarii de soare. Radiş, Enache şi Cornea îi fac concurenţă lui Mbappe.
Jurnal Antena Sport | Fără echipă, Ianis Hagi nu a prins lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru
Jurnal Antena Sport | Oltenii, tragere grea în Conference League după ce au sărbătorit calificarea
Jurnal Antena Sport | Două echipe din Olanda şi două din Elveţia, în grupa FCSB-ului din Europa League
Accident în al doilea antrenament al Marelui Premiu al Ţărilor de Jos! Lance Stroll şi-a făcut praf monopostul