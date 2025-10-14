SuperFAZE | Robert Niță, marcat de reușitele lui Hagi: „Unii nu reușesc așa ceva nici pe PlayStation” - Antena Sport

Închide meniul
SuperFAZE | Robert Niță, marcat de reușitele lui Hagi: „Unii nu reușesc așa ceva nici pe PlayStation”

Publicat: 14 octombrie 2025, 12:31

Robert Niţă, la SuperFaze

Robert Niță comentează cele mai tari faze ale naționalei României la Cupa Mondială, în cadrul emisiunii SuperFAZE, difuzată la Antena 1.

  • Antena transmite World Cup în România în 2026 şi 2030!

Fostul atacant a devenit cunoscut în România după un meci legendar: Dinamo – Foresta 4-5, revenire spectaculoasă de la 4-0, în care Niță a marcat trei goluri.

„Ca impact… dacă au trecut 20 de ani și încă se vorbește despre meciul ăla! Atunci mi-am făcut cei mai mulți prieteni rapidisti și steliști. În ziua următoare meciului aveam botezul fiicei mele și eram în biserică — și îmi suna telefonul întruna. Era șeful galeriei Stelei, cu un grup de suporteri, și mi-au cântat la telefon până le-am zis: ‘Gata, sunt la biserică!’”

„E clar că e cel mai spectaculos meci din cariera mea. Pentru mine, Dinamo rămâne o bornă importantă, deși n-am jucat niciodată la ei.”

Amintiri din copilărie: „Când se intona imnul, ne ridicam în picioare ca fotbaliştii”

„Eram în clasa I. Când juca naționala, cine avea televizor devenea cel mai bun prieten. La fotbal era la fel — cine venea cu mingea avea loc garantat în echipă. Când se intona imnul, ne ridicam toți în picioare, exact ca fotbaliștii.”

Niță îl imita pe Răducioiu: „Mi-am vopsit părul blond!”

„Când eram mic și jucam, eu eram Răducioiu! Știi că am avut chică și mi-am vopsit-o blondă? Hagi n-am fost, sunt puțin mai sărit, dar simțul măsurii l-am avut tot timpul. Răducioiu mi-a plăcut mereu — unul dintre marii atacanți ai României. Prin ce au făcut ei, au împins mulți copii să le spună părinților că vor să devină fotbaliști.”

Şofer român de TIR, acuzat de crimă în Italia. A înjunghiat mortal un conaţional, într-o parcareŞofer român de TIR, acuzat de crimă în Italia. A înjunghiat mortal un conaţional, într-o parcare
Golul lui Hagi cu Columbia, de neuitat: „Unii nu pot nici pe PlayStation”

„Uite cât de scurt o lovește și unde se duce! Se antrenează copiii ăștia pe PlayStation și nu le iese nici acolo. Este tot meritul lor pentru ce au reușit acolo. Victoria cu Argentina m-a emoționat cel mai mult. A zis bine Hagi că merită statui. Pentru mine, Hagi a fost imens.”

Naționala blondă” nu e pe gustul lui Robert Niță

„Îi știam într-un fel, erau idoli. Nu mi se par la locul lor imaginile astea. Nu cred că n-au fost serioși, a fost decizia lor la fața locului, dar parcă nu sunt ei când îi văd așa.”

📺 SuperFAZE, în fiecare luni seară, după Asia Express, la Antena 1, cu sprijinul Superbet.

