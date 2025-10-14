SuperFAZE | Robert Niță, marcat de reușitele lui Hagi: „Unii nu reușesc așa ceva nici pe PlayStation” - Antena Sport

Robert Niță comentează cele mai tari faze ale naționalei României la Cupa Mondială, în cadrul emisiunii SuperFAZE, difuzată la Antena 1.

Antena transmite World Cup în România în 2026 şi 2030!

Fostul atacant a devenit cunoscut în România după un meci legendar: Dinamo – Foresta 4-5, revenire spectaculoasă de la 4-0, în care Niță a marcat trei goluri.

„Ca impact… dacă au trecut 20 de ani și încă se vorbește despre meciul ăla! Atunci mi-am făcut cei mai mulți prieteni rapidisti și steliști. În ziua următoare meciului aveam botezul fiicei mele și eram în biserică — și îmi suna telefonul întruna. Era șeful galeriei Stelei, cu un grup de suporteri, și mi-au cântat la telefon până le-am zis: ‘Gata, sunt la biserică!’”

„E clar că e cel mai spectaculos meci din cariera mea. Pentru mine, Dinamo rămâne o bornă importantă, deși n-am jucat niciodată la ei.”

Amintiri din copilărie: „Când se intona imnul, ne ridicam în picioare ca fotbaliştii”