Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 octombrie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 octombrie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 octombrie

Publicat: 14 octombrie 2025, 16:41

Comentarii

Mircea Lucescu / Sport Pictures

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 14 octombrie, de pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe as.ro vezi ce a declarat Mircea Lucescu, după victoria României cu Austria. Selecţionerul l-a lăudat pe Daniel Bîrligea, pe care l-a comparat cu Rodion Cămătaru.

AntenaSport Update 14 octombrie

1. Scuzele lui Lucescu

Mircea Lucescu şi-a cerut scuze după ce l-a lăsat pe bancă pe Florin Tănase în meciul cu Austria: “O fac public”, a spus selecţionerul, care l-a lăudat pe Bîrligea: “E noul Cămătaru”.

2. Probleme pentru FCSB

Reclamă
Reclamă

Valentin Creţu poate rata tot restul sezonului la FCSB, după ce a primit rezultatul RMN-ului. Campioana are mari probleme în defensivă, după ce şi Mihai Popescu s-a accidentat grav la naţională.

3. Şansa lui Ianis

Pe AS.ro vezi la ce echipă din Bundesliga a fost dorit Ianis Hagi. “Prinţul” a ratat un transfer de top, înainte să semneze cu Alanyaspor.

Proiect: Poliția va putea folosi camerele autorităților locale și ale CNAIR, apare viteza medieProiect: Poliția va putea folosi camerele autorităților locale și ale CNAIR, apare viteza medie
Reclamă

4. Iordănescu a spus “pas”

Edi Iordănescu a anunţat că nu se va întoarce la naţională, pentru barajul de World Cup 2026: “Acest subiect nu există pentru mine”, a spus fostul selecţioner.

5. Horner, dorit de Ferrari

Christian Horner poate ajunge la Ferrari. Fostul şef de la Red Bull e în negocieri cu Scuderia înainte de Marele Premiu al Statelor Unite. Cursa de la Austin e duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 3 CNN şi pe AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Observator
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
Fanatik.ro
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
17:42
România U21 – Cipru U21 (LIVE TEXT 19:00), în preliminariile CE 2027. Echipele probabile
17:41
“Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu
17:24
Fenerbahce vrea titlul în Turcia! Fostul star de la Real Madrid, așteptat la Istanbul
17:14
Gigi Becali şi-a verificat contul bancar. Jucătorul pe care aşteaptă să primească de urgenţă 6 milioane de euro!
17:12
Fiul lui Elias Charalambous visează să joace la FCSB: “Poate mă va antrena tata”
16:50
Decizie radicală luată de Neymar! Brazilianul face totul pentru a reveni în lotul Braziliei pentru CM 2026
Vezi toate știrile
1 Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat 2 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 3 Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede” 4 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 5 Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător” 6 „La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus”
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua