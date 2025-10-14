AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 14 octombrie, de pe as.ro.
Pe as.ro vezi ce a declarat Mircea Lucescu, după victoria României cu Austria. Selecţionerul l-a lăudat pe Daniel Bîrligea, pe care l-a comparat cu Rodion Cămătaru.
AntenaSport Update 14 octombrie
1. Scuzele lui Lucescu
Mircea Lucescu şi-a cerut scuze după ce l-a lăsat pe bancă pe Florin Tănase în meciul cu Austria: “O fac public”, a spus selecţionerul, care l-a lăudat pe Bîrligea: “E noul Cămătaru”.
2. Probleme pentru FCSB
Valentin Creţu poate rata tot restul sezonului la FCSB, după ce a primit rezultatul RMN-ului. Campioana are mari probleme în defensivă, după ce şi Mihai Popescu s-a accidentat grav la naţională.
3. Şansa lui Ianis
Pe AS.ro vezi la ce echipă din Bundesliga a fost dorit Ianis Hagi. “Prinţul” a ratat un transfer de top, înainte să semneze cu Alanyaspor.
4. Iordănescu a spus “pas”
Edi Iordănescu a anunţat că nu se va întoarce la naţională, pentru barajul de World Cup 2026: “Acest subiect nu există pentru mine”, a spus fostul selecţioner.
5. Horner, dorit de Ferrari
Christian Horner poate ajunge la Ferrari. Fostul şef de la Red Bull e în negocieri cu Scuderia înainte de Marele Premiu al Statelor Unite. Cursa de la Austin e duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 3 CNN şi pe AntenaPLAY.
