AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 14 octombrie, de pe as.ro.

AntenaSport Update 14 octombrie

1. Scuzele lui Lucescu

Mircea Lucescu şi-a cerut scuze după ce l-a lăsat pe bancă pe Florin Tănase în meciul cu Austria: “O fac public”, a spus selecţionerul, care l-a lăudat pe Bîrligea: “E noul Cămătaru”.

2. Probleme pentru FCSB