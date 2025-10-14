Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce salariu are Mircea Lucescu la naţionala României? ”E umilitor dacă îl spun” - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Ce salariu are Mircea Lucescu la naţionala României? ”E umilitor dacă îl spun”

Ce salariu are Mircea Lucescu la naţionala României? ”E umilitor dacă îl spun”

Radu Constantin Publicat: 14 octombrie 2025, 23:13

Comentarii
Ce salariu are Mircea Lucescu la naţionala României? ”E umilitor dacă îl spun”

Profimedia Images

Învăţat cu bani mulţi în cariera de antrenor de club, Mircea Lucescu strâmbă din nas atunci când este întrebat ce bani încasează la prima reprezentativă a României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lucescu a câştigat ca antrenor în medie 4,5 milioane de euro pe sezon în vârful carierei internaţionale, iar acum, la echipa naţională, se spune că ar încasa aproximativ 30.000 de euro pe lună! Mircea Lucescu ar avea totuşi în contract şi un bonus de calificare la Cupa Mondială din 2026 destul de bun, în valoare de 200.000 de euro.

Întrebat despre salariul său, selecționerul a dat un răspuns prin care a lăsat de înțeles că este infim, în comparaţie cu ce încasa la Șahtior, Zenit sau Dinamo Kiev.

”E umilitor dacă îl spun”, a precizat laconic Mircea Lucescu atunci când a fost întrebat, la Fanatik.

Câştigă de 30 de ori mai puţin decât Carlo Ancelotti

Cel mai bine păltit selecţioner din lume este Carlo Ancelotti. Italianul câștigă anual 9,5 milioane de euro la cârma Brazilei. În comparație cu tehnicianul italian, Mircea Lucescu câștigă pe an aproximatic 320.000 de euro, deci de aproape 30 de ori mai puțin!

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Observator
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a luat mințile”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a luat mințile”
23:42
Portugalia – Ungaria 2-2, în preliminariile World Cup 2026. Victorii pentru Anglia, Spania și Turcia. Rezultatele serii
23:40
Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026
23:25
VIDEOBătaie între jucători și suporteri, la Qatar – Emiratele Arabe Unite
22:25
Cristiano Ronaldo, lider absolut în istoria preliminariilor pentru Cupa Mondială! Un nou record la 40 de ani
22:11
Andrei Nicolescu, prima reacție după accidentarea lui Musi: „Este o veste proastă”
21:50
Vladislav Blănuță, pace cu fanii lui Dinamo Kiev! Fotbalistul a postat o poză cu suma donată armatei ucrainene
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 2 Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” 3 “Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu 4 Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 5 Cum au reacţionat ungurii când au aflat că pot da peste România la barajul pentru World Cup 2026. Mesaj direct despre “tricolori” 6 “Ianis Hagi sau Nicolae Stanciu?” Cine va fi căpitanul naţionalei la meciul cu Bosnia: “E primul lucru pe care îl face”
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua
Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasăOraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă