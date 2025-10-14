Ce salariu are Mircea Lucescu la naţionala României? ”E umilitor dacă îl spun” - Antena Sport

Învăţat cu bani mulţi în cariera de antrenor de club, Mircea Lucescu strâmbă din nas atunci când este întrebat ce bani încasează la prima reprezentativă a României.

Lucescu a câştigat ca antrenor în medie 4,5 milioane de euro pe sezon în vârful carierei internaţionale, iar acum, la echipa naţională, se spune că ar încasa aproximativ 30.000 de euro pe lună! Mircea Lucescu ar avea totuşi în contract şi un bonus de calificare la Cupa Mondială din 2026 destul de bun, în valoare de 200.000 de euro.

Întrebat despre salariul său, selecționerul a dat un răspuns prin care a lăsat de înțeles că este infim, în comparaţie cu ce încasa la Șahtior, Zenit sau Dinamo Kiev.

”E umilitor dacă îl spun”, a precizat laconic Mircea Lucescu atunci când a fost întrebat, la Fanatik.

Câştigă de 30 de ori mai puţin decât Carlo Ancelotti

Cel mai bine păltit selecţioner din lume este Carlo Ancelotti. Italianul câștigă anual 9,5 milioane de euro la cârma Brazilei. În comparație cu tehnicianul italian, Mircea Lucescu câștigă pe an aproximatic 320.000 de euro, deci de aproape 30 de ori mai puțin!