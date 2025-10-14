Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21

Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21

Daniel Işvanca Publicat: 14 octombrie 2025, 19:37 / Actualizat: 14 octombrie 2025, 20:39

Comentarii
Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21

Alexandru Musi în meciul cu Cipru U21 / SPORT PICTURES

Naționala sub 21 de ani a României înfruntă Cipru, în cel de-al treilea meci al preliminariilor pentru Campionatul European din 2027. Selecționata antrenată de Costin Curelea caută al doilea succes din grupe, după 0-0 cu Kosovo și 2-0 cu San Marino.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tricolorii au primit o veste proastă puțin după jumătatea primei reprize, când Alexandru Musi a cerut să fie înlocuit, după o intrare criminală a unui adversar.

Alexandru Musi, accidentat grav în România U21 – Cipru U21

Alexandru Musi a fost titularizat de Costin Curelea pentru meciul cu Cipru, din preliminariile pentru Campionatul European din 2027. Fotbalistul legitimat la Dinamo a fost scos de pe teren în minutul 31.

Plecat pe contraatac după o fază fixă în careul nostru, Musi a fost faultat dur de Djiama, care a văzut doar cartonașul galben din partea centralului. Acesta a primit îngrijiri medicale pe teren, după care, probabil din cauza durerilor, a cerut să fie schimbat.

Mai mult decât atât, Musi nu a putut părăsi terenul pe propriile picioare, ceea ce înseamnă că accidentarea este una destul de gravă. El a fost înlocuit de Lorenzo Biliboc și s-a dus direct la vestiare.

Reclamă
Reclamă

Vestea este una cruntă pentru Zeljko Kopic, în contextul în care Dinamo întâlnește Rapid București în etapa cu numărul 13 din Liga 1. Trei golur și două assist-uri are Musi în acest sezon la Dinamo.

 

Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoniFaptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Observator
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu e un sport pentru oricine
Fanatik.ro
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu e un sport pentru oricine
21:30
LIVE SCOREQatar – Emiratele Arabe Unite 2-0. Probleme pentru Cosmin Olăroiu în meciul decisiv pentru World Cup 2026
20:55
România U21 – Cipru U21 2-0, în preliminariile CE 2027. Tricolorii obțin al doilea succes din grupe
20:50
Portugalia – Ungaria (LIVE SCORE 21:45), în preliminariile World Cup 2026. Estonia – Moldova s-a terminat 1-1
20:48
VideoJurnal Antena Sport | Un record strălucitor
20:34
VideoJurnal Antena Sport | Lucescu schimbă pentru Mondial
20:27
Uluitor! 400 de milioane de euro pentru Lamine Yamal. Ce club oferă suma astronomică
Vezi toate știrile
1 Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat 2 Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător” 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 5 Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede” 6 „La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus”
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua