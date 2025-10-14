Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 - Antena Sport

Naționala sub 21 de ani a României înfruntă Cipru, în cel de-al treilea meci al preliminariilor pentru Campionatul European din 2027. Selecționata antrenată de Costin Curelea caută al doilea succes din grupe, după 0-0 cu Kosovo și 2-0 cu San Marino.

Tricolorii au primit o veste proastă puțin după jumătatea primei reprize, când Alexandru Musi a cerut să fie înlocuit, după o intrare criminală a unui adversar.

Alexandru Musi, accidentat grav în România U21 – Cipru U21

Alexandru Musi a fost titularizat de Costin Curelea pentru meciul cu Cipru, din preliminariile pentru Campionatul European din 2027. Fotbalistul legitimat la Dinamo a fost scos de pe teren în minutul 31.

Plecat pe contraatac după o fază fixă în careul nostru, Musi a fost faultat dur de Djiama, care a văzut doar cartonașul galben din partea centralului. Acesta a primit îngrijiri medicale pe teren, după care, probabil din cauza durerilor, a cerut să fie schimbat.

Mai mult decât atât, Musi nu a putut părăsi terenul pe propriile picioare, ceea ce înseamnă că accidentarea este una destul de gravă. El a fost înlocuit de Lorenzo Biliboc și s-a dus direct la vestiare.