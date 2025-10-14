Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 - Antena Sport

Naționala sub 21 de ani a României înfruntă Cipru, în cel de-al treilea meci al preliminariilor pentru Campionatul European din 2027. Selecționata antrenată de Costin Curelea caută al doilea succes din grupe, după 0-0 cu Kosovo și 2-0 cu San Marino.
Tricolorii au primit o veste proastă puțin după jumătatea primei reprize, când Alexandru Musi a cerut să fie înlocuit, după o intrare criminală a unui adversar.
Alexandru Musi, accidentat grav în România U21 – Cipru U21
Alexandru Musi a fost titularizat de Costin Curelea pentru meciul cu Cipru, din preliminariile pentru Campionatul European din 2027. Fotbalistul legitimat la Dinamo a fost scos de pe teren în minutul 31.
Plecat pe contraatac după o fază fixă în careul nostru, Musi a fost faultat dur de Djiama, care a văzut doar cartonașul galben din partea centralului. Acesta a primit îngrijiri medicale pe teren, după care, probabil din cauza durerilor, a cerut să fie schimbat.
Mai mult decât atât, Musi nu a putut părăsi terenul pe propriile picioare, ceea ce înseamnă că accidentarea este una destul de gravă. El a fost înlocuit de Lorenzo Biliboc și s-a dus direct la vestiare.
Vestea este una cruntă pentru Zeljko Kopic, în contextul în care Dinamo întâlnește Rapid București în etapa cu numărul 13 din Liga 1. Trei golur și două assist-uri are Musi în acest sezon la Dinamo.
- România U21 – Cipru U21 2-0, în preliminariile CE 2027. Tricolorii obțin al doilea succes din grupe
- “Nu e frumos”. Gabi Balint taxează conflictul Mircea Lucescu – Răzvan Marin
- Cristi Chivu l-a convins deja pe marele Cafu: “Sper ca într-o zi să fie antrenorul României”
- “Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu
- Sorin Cârțu și marele regret după ce a văzut România – Austria 1-0: „Nea’ Mircea e bun”