Andrei Nicolescu, prima reacție după accidentarea lui Musi: „Este o veste proastă” - Antena Sport

Daniel Işvanca Publicat: 14 octombrie 2025, 22:11

Andrei Nicolescu / Profimedia

Alexandru Musi a fost titular marți în meciul dintre România U21 și Cipru U21, dar fotbalistul lui Dinamo a rezistat pe teren doar 28 de minute. La o fază de contraatac a tricolorilor, acesta a fost atacat brutal de Djiama și a solicitat să fie înlocuit.

Mai mult decât atât, jucătorul de 21 de ani nu a putut părăsi terenul pe propriile picioare și a fost scos de pe gazon cu micuța ambulanță, el fiind așezat pe targă.

Andrei Nicolescu, după accidentarea lui Musi: „Mi s-a înroșit telefonul de mesaje”

Accidentarea lui Alexandru Musi este o veste proastă pentru Dinamo, în contextul în care „câinii” pregătiți de Zeljko Kopic înfruntă Rapid București, în etapa cu numărul 13 din Liga 1.

Andrei Nicolesc, administratorul special al lui Dinamo, a oferit o primă reacție cu privire la pierderea suferită de echipa sa și a dat de înțeles că nu se poate lua în calcul ca Musi să fie pe teren la derby-ul cu Rapid.

„Sperăm să fie doar glezna. Să vedem… a vorbit un pic Kopic cu el și a spus că simte că e doar glezna. Nu am multe detalii. El este un jucător important, nu neapărat din prisma regulii. Era într-o formă bună și mizam pe el. O accidentare nu pică bine niciodată, nu avem cum să fim indiferenți.

Nu va influența sistemul lui Dinamo, pentru că avem underi care să-l înlocuiască, dar lipsa lui va fi extrem de importantă. Este o veste proastă, telefonul mi s-a înroșit imediat de mesaje. Verdictul este entorsă de grad 2-3, deci o perioadă va trebui să stea cu piciorul imobilizat.

Nu știu care va fi înlocuitorul. E decizia lui Kopic, dar cred că sunt soluții… Caragea, Bărbulescu, Mihai. Pentru cei care așteptau să joace în locul lui Musi este o oportunitate. Dacă o prind, trebuie să profite la maximum de ea”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.

