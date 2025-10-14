Cristiano Ronaldo, lider absolut în istoria preliminariilor pentru Cupa Mondială! Un nou record la 40 de ani - Antena Sport

Cristiano Ronaldo continuă să domine fotbalul la nivel internațional și să scrie istorie chiar și la vârsta de 40 de ani. Portughezul a jucat din primul minut al partidei cu Ungaria, din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor și a avut nevoie de 22 de minute pentru a stabili un nou record.

Concret, acesta a devenit lider solitar în clasamentul celor mai importanți marcatori din istorie în preliminariile pentru Cupa Mondială. El a ajuns la 40 de reușite, după golul marcat în disputa cu Ungaria.

Cristiano Ronaldo, lider absolut în clasamentul golurilor marcate în preliminariile pentru Cupa Mondială

Cristiano Ronaldo continuă să evolueze la cel mai înalt nivel în ceea ce privește fotbalul internațional, iar portughezul a stabilit un nou record în istoria preliminariilor pentru Campionatul Mondial.

După reușita din partida cu Ungaria, Cristiano a ajuns la 40 de goluri marcate, depășindu-l pe Carlos Ruiz. El a devenit lider absolut în acest clasament, având nevoie de 51 de partide pentru a stabili această performanță.

Podiumul în această ierarhie este completat de către rivalul său Lionel Messi, care a înscris de 36 de ori în preliminarii pentru echipa națională de fotbal a Argentinei.