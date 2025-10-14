Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristiano Ronaldo, lider absolut în istoria preliminariilor pentru Cupa Mondială! Un nou record la 40 de ani - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Cristiano Ronaldo, lider absolut în istoria preliminariilor pentru Cupa Mondială! Un nou record la 40 de ani

Cristiano Ronaldo, lider absolut în istoria preliminariilor pentru Cupa Mondială! Un nou record la 40 de ani

Daniel Işvanca Publicat: 14 octombrie 2025, 22:25

Comentarii
Cristiano Ronaldo, lider absolut în istoria preliminariilor pentru Cupa Mondială! Un nou record la 40 de ani

Cristiano Ronaldo în meciul contra Ungariei / Getty Images

Cristiano Ronaldo continuă să domine fotbalul la nivel internațional și să scrie istorie chiar și la vârsta de 40 de ani. Portughezul a jucat din primul minut al partidei cu Ungaria, din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor și a avut nevoie de 22 de minute pentru a stabili un nou record.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, acesta a devenit lider solitar în clasamentul celor mai importanți marcatori din istorie în preliminariile pentru Cupa Mondială. El a ajuns la 40 de reușite, după golul marcat în disputa cu Ungaria.

Cristiano Ronaldo, lider absolut în clasamentul golurilor marcate în preliminariile pentru Cupa Mondială

Cristiano Ronaldo continuă să evolueze la cel mai înalt nivel în ceea ce privește fotbalul internațional, iar portughezul a stabilit un nou record în istoria preliminariilor pentru Campionatul Mondial.

După reușita din partida cu Ungaria, Cristiano a ajuns la 40 de goluri marcate, depășindu-l pe Carlos Ruiz. El a devenit lider absolut în acest clasament, având nevoie de 51 de partide pentru a stabili această performanță.

Podiumul în această ierarhie este completat de către rivalul său Lionel Messi, care a înscris de 36 de ori în preliminarii pentru echipa națională de fotbal a Argentinei.

Reclamă
Reclamă

Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoniFaptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Observator
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a luat mințile”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a luat mințile”
23:42
Portugalia – Ungaria 2-2, în preliminariile World Cup 2026. Victorii pentru Anglia, Spania și Turcia. Rezultatele serii
23:40
Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026
23:25
VIDEOBătaie între jucători și suporteri, la Qatar – Emiratele Arabe Unite
23:13
Ce salariu are Mircea Lucescu la naţionala României? ”E umilitor dacă îl spun”
22:11
Andrei Nicolescu, prima reacție după accidentarea lui Musi: „Este o veste proastă”
21:50
Vladislav Blănuță, pace cu fanii lui Dinamo Kiev! Fotbalistul a postat o poză cu suma donată armatei ucrainene
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 2 Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” 3 “Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu 4 Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 5 Cum au reacţionat ungurii când au aflat că pot da peste România la barajul pentru World Cup 2026. Mesaj direct despre “tricolori” 6 “Ianis Hagi sau Nicolae Stanciu?” Cine va fi căpitanul naţionalei la meciul cu Bosnia: “E primul lucru pe care îl face”
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua
Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasăOraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă