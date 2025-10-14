Bătaie între jucători și suporteri, la Qatar - Emiratele Arabe Unite - Antena Sport

Tensiuni incredibile în timpul partidei Qatar – Emiratele Arabe Unite, dar şi la final de joc.
Mai întâi, după golul de 2-0, marcatorul Pedro Miguel s-a dus să celebreze în fața sectorului în care se aflau suporteri ai Emiratelor Arabe Unite. Fanii au cedat şi câţiva chiar au intrat pe teren. Aşa s-a ajuns ca meciul să fie prelungit cu 15 minute. Momente tensionate cu suporterii din Emirate au existat şi la final de partidă, când au intrat pe gazon pentru a-i lovi pe jucătorii formaţiei gazdă.
جماهير الامارات ولاعبين قطر بعد الهدف الثاني😨😨😨😨😨😨😨😨#السعوديه_العراق#قطر_الامارات pic.twitter.com/Ozl3KkEUnv
— أتينزا (@Atienz11a) October 14, 2025
Emiratele Arabe Unite joacă baraj
Prima reprezentativă a Emiratelor Arabe Unite, formație antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), a pierdut cu Qatar, 1-2, și a ratat calificarea directă la Cupa Mondială din 2026. Emiratele Arabe Unite și Cosmin Olăroiu vor merge la baraj. Echipa lui Cosmin Olăroiu va înfrunta formația de pe locul doi din cealaltă grupă, Arabia Saudită sau Irak.
- Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026
- Vladislav Blănuță, pace cu fanii lui Dinamo Kiev! Fotbalistul a postat o poză cu suma donată armatei ucrainene
- Fenerbahce vrea titlul în Turcia! Fostul star de la Real Madrid, așteptat la Istanbul
- Decizie radicală luată de Neymar! Brazilianul face totul pentru a reveni în lotul Braziliei pentru CM 2026
- Ce transfer a ratat Ianis Hagi în vară! Tricolorul putea ajunge la unul dintre cele mai mari nume din Bundesliga