Bătaie între jucători și suporteri, la Qatar - Emiratele Arabe Unite - Antena Sport

Bătaie între jucători și suporteri, la Qatar - Emiratele Arabe Unite

Bătaie între jucători și suporteri, la Qatar – Emiratele Arabe Unite
VIDEO

Bătaie între jucători și suporteri, la Qatar – Emiratele Arabe Unite

Radu Constantin Publicat: 14 octombrie 2025, 23:25

Bătaie între jucători și suporteri, la Qatar – Emiratele Arabe Unite

Foto: Captură video

Tensiuni incredibile în timpul partidei Qatar – Emiratele Arabe Unite, dar şi la final de joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai întâi, după golul de 2-0, marcatorul Pedro Miguel s-a dus să celebreze în fața sectorului în care se aflau suporteri ai Emiratelor Arabe Unite. Fanii au cedat şi câţiva chiar au intrat pe teren. Aşa s-a ajuns ca meciul să fie prelungit cu 15 minute. Momente tensionate cu suporterii din Emirate au existat şi la final de partidă, când au intrat pe gazon pentru a-i lovi pe jucătorii formaţiei gazdă.

Emiratele Arabe Unite joacă baraj

Prima reprezentativă a Emiratelor Arabe Unite, formație antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), a pierdut cu Qatar, 1-2, și a ratat calificarea directă la Cupa Mondială din 2026. Emiratele Arabe Unite și Cosmin Olăroiu vor merge la baraj. Echipa lui Cosmin Olăroiu va înfrunta formația de pe locul doi din cealaltă grupă, Arabia Saudită sau Irak.

