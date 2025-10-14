Estonia - Moldova (LIVE SCORE 19:00), în preliminariile World Cup 2026. Portugalia - Ungaria, cap de afiș. Toate meciurile zilei - Antena Sport

Marți este ultima zi în care avem meciuri din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Capul de afiș al serii este de departe duelul dintre Portugalia și Ungaria, care va avea loc pe Estádio José Alvalade, Lisabona.
Seara va debuta cu disputa dintre Estonia și Moldova, însă, de la 21:45 vor intra în scenă „greii” din preliminarii, toate meciurile fiind transmise în format LIVE SCORE pe as.ro.
Meciurile zilei de marți în preliminariile CM 2026
- 19:00 Estonia – Moldova
- 21:45 Andorra – Serbia
- 21:45 Irlanda – Armenia
- 21:45 Italia – Israel
- 21:45 Letonia – Anglia
- 21:45 Portugalia – Ungaria
- 21:45 Spania – Bulgaria
- 21:45 Turcia – Georgia
Spania, parcurs fantastic în preliminarii
Naționala pregătită de Luis de la Fuente a avut până acum un start excepțional. Chiar dacă nu este singura echipă cu trei victorii în primele trei meciuri, jocul ”Furiei Roja” a încântat microbiștii în toate cele trei partide disputate până acum.
Meciul de pe teren propriu contra Bulgariei va fi o nouă șansă pentru campioana europeană de a-și arăta calitatea, în ciuda unor absențe importante de la lot.
