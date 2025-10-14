Jurnal Antena Sport | Lucescu schimbă pentru Mondial - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Lucescu schimbă pentru Mondial
Ianis Hagi va fi căpitan şi în Bosnia şi păstrează numărul 10 chiar dacă revine Stanciu. Lucescu nu a fost mulţumit de Stanciu şi Răzvan Marin la egalul din Cipru şi îi scoate din prima echipă.
Ianis Hagi va fi căpitan şi în Bosnia şi păstrează numărul 10 chiar dacă revine Stanciu. Lucescu nu a fost mulţumit de Stanciu şi Răzvan Marin la egalul din Cipru şi îi scoate din prima echipă.
Jurnal Antena Sport | Lucescu schimbă pentru MondialJurnal Antena Sport | Lucescu schimbă pentru Mondial
Jurnal Antena Sport | Lucescu se mai gândeşteJurnal Antena Sport | Lucescu se mai gândeşte
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 octombrieAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 octombrie
SuperFAZE | Robert Niță, marcat de reușitele lui Hagi: „Unii nu reușesc așa ceva nici pe PlayStation”SuperFAZE | Robert Niță, marcat de reușitele lui Hagi: „Unii nu reușesc așa ceva nici pe PlayStation”
Jurnal Antena Sport | David Cristofor prinde vitezăJurnal Antena Sport | David Cristofor prinde viteză