Jurnal Antena Sport | Lucescu schimbă pentru Mondial - Antena Sport

LIVE TEXT România U21 – Cipru U21 2-0, în preliminariile CE 2027. Tricolorii caută al doilea succes din grupe

LIVE SCORE Estonia – Moldova 1-1, în preliminariile World Cup 2026. Portugalia – Ungaria, cap de afiș. Toate meciurile zilei

LIVE SCORE Qatar – Emiratele Arabe Unite 0-0. Cosmin Olăroiu poate obține “biletele” la World Cup 2026

Video Jurnal Antena Sport | Lucescu se mai gândeşte

Uluitor! 400 de milioane de euro pentru Lamine Yamal. Ce club oferă suma astronomică

Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat

Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător”

Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria

Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”

Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede”

„La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus”