Jurnal Antena Sport | Lucescu se mai gândeşte - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Lucescu se mai gândeşte

Mircea Lucescu rămâne pe banca naţionalei României şi pentru meciul de baraj? “S-ar putea să mă răzgândesc”, spune selecţionerul.

20:55
România U21 – Cipru U21 2-0, în preliminariile CE 2027. Tricolorii obțin al doilea succes din grupe
20:50
Portugalia – Ungaria (LIVE SCORE 21:45), în preliminariile World Cup 2026. Estonia – Moldova s-a terminat 1-1
20:48
VideoJurnal Antena Sport | Un record strălucitor
20:40
LIVE SCOREQatar – Emiratele Arabe Unite 1-0. Probleme pentru Cosmin Olăroiu în meciul decisiv pentru World Cup 2026
20:34
VideoJurnal Antena Sport | Lucescu schimbă pentru Mondial
20:27
Uluitor! 400 de milioane de euro pentru Lamine Yamal. Ce club oferă suma astronomică
1 Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat 2 Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător” 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 5 Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede” 6 „La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus”