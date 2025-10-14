"Să zică direct că nu e nevoie de mine!" Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Răzvan Marin a fost aspru criticat de Mircea Lucescu, la finalul partidei cu Austria. Mijlocaşul susţine că este deranjat de faptul că selecţionerul nu i-a comunicat în privat problema şi a preferat să spună într-o conferinţă de presă, în mod public.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Sunt ok. Am avut o problemă musculară mică, o încărcătură nu a fost nimic grav, în spate la coapsă. Ca să revin puțin la subiect. Eu am ajuns luni dimineață în cantonament. Luni după-amiază am făcut antrenamentul normal. Marți am făcut antrenament, spre finalul antrenamentului, atunci am simțit puțin încărcătura și i-am spus preparatorului dacă pot să ies că am simțit că mă încarc în spatele coapsei.

Am preferat să ies. Mai erau 5-10 minute din antrenament și am preferat să ies. Miercuri m-am antrenat normal. Joi a fost meciul. Antrenamentul l-am făcut în ziua meciului cum facem de obicei, după meci am alergat cu preparatorii și cu ceilalți băieți cu care nu au jucat sau care au jucat mai puțin.

Vineri dimineață m-am simțit din nou încărcat, i-am transmis doctorului, dar eu am vrut să mă antrenez, pentru că nu e nimic grav. Probabil doctorul a vorbit cu Nea Mircea și mi-a zis mai bine să stau liniștit, să facă RMN sâmbătă dimineață.

Doar că Nea Mircea a făcut declarațiile pe care le-a făcut la conferință. Nu a fost conflict, asta a fost toată povestea. Nu a fost nici măcar o accidentare. I-am zis că pot să mă antrenez, să joc dacă e nevoie de mine”, a declarat fotbalistul.