"Să zică direct că nu e nevoie de mine!" Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Răzvan Marin a fost aspru criticat de Mircea Lucescu, la finalul partidei cu Austria. Mijlocaşul susţine că este deranjat de faptul că selecţionerul nu i-a comunicat în privat problema şi a preferat să spună într-o conferinţă de presă, în mod public.
„Sunt ok. Am avut o problemă musculară mică, o încărcătură nu a fost nimic grav, în spate la coapsă. Ca să revin puțin la subiect. Eu am ajuns luni dimineață în cantonament. Luni după-amiază am făcut antrenamentul normal. Marți am făcut antrenament, spre finalul antrenamentului, atunci am simțit puțin încărcătura și i-am spus preparatorului dacă pot să ies că am simțit că mă încarc în spatele coapsei.
Am preferat să ies. Mai erau 5-10 minute din antrenament și am preferat să ies. Miercuri m-am antrenat normal. Joi a fost meciul. Antrenamentul l-am făcut în ziua meciului cum facem de obicei, după meci am alergat cu preparatorii și cu ceilalți băieți cu care nu au jucat sau care au jucat mai puțin.
Vineri dimineață m-am simțit din nou încărcat, i-am transmis doctorului, dar eu am vrut să mă antrenez, pentru că nu e nimic grav. Probabil doctorul a vorbit cu Nea Mircea și mi-a zis mai bine să stau liniștit, să facă RMN sâmbătă dimineață.
Doar că Nea Mircea a făcut declarațiile pe care le-a făcut la conferință. Nu a fost conflict, asta a fost toată povestea. Nu a fost nici măcar o accidentare. I-am zis că pot să mă antrenez, să joc dacă e nevoie de mine”, a declarat fotbalistul.
Răzvan Marin, supărat că Lucescu l-a criticat public
Totodată, Răzvan Marin a avut şi un mesaj pentru selecţionerul României. Şi anume, că dacă nu mai are nevoie de el, poate să-i spună direct!
“N-am citit astăzi ce s-a spus. Am preferat să se zică direct că nu e nevoie de mine, că mai bine să stau pe bancă sau mai știu eu ce decât să se zică că sunt accidentat, lovit sau mai știu eu ce. Nu mai suntem copiii, nu mai avem 20 de ani să ne speriem de anumite cuvinte sau să nu fim suficient de maturi să spunem lucrurile așa cum sunt.
Da, aș fi preferat să mi se spună direct, dar poate asta de fiecare antrenor în parte. Eu unul așa aș fi preferat, cred că sunt mulți jucători care ar prefera asta. E mult mai corect și mult mai normal. Așa văd eu lucrurile, poate greșesc. (…)
Nu cred că are nimeni la națională un loc asigurat de titular, nu? Mă aștept să fiu titular, da, mi-am schimbat acest statut în timp. Sunt mulți jucători, dar până la urmă depinde de forma fiecărui jucător în parte.
(n.r. că a fost vinovat cu Cipru) Dacă așa consideră domnul selecționer, ce mai e de comentat din partea noastră? Dacă așa a văzut domnul selecționer, pentru că a văzut poate meciul de mai multe ori. Nu știu dacă a fost așa, din punctul meu de vedere nu a fost așa. Am ajutat să marcăm al doilea gol. I-am dat un assist lui Drăguș pentru a face 2-0.
După că s-au întâmplat alte lucruri… Nu joc singur, până la urmă suntem o echipă. Când pierdem, pierdem cu toții, când câștigă la fel. Cel puțin așa văd eu lucrurile. Acum dacă vrea să se pună pe mine și pe Stanciu vrea să se pună responsabilitatea nu e niciun fel de problemă. Suntem jucători destul de maturi și putem să ne asumăm anumite responsabilități și anumite eșecuri la echipa națională.
Pe mine ce m-a deranjat cel mai tare și am rămas un pic trist a fost treaba cu accidentarea. M-a sunat și directorul sportiv de la mine de la club și antrenorul. Se crease o confuzie totală. Urmăreau și ei ce se întâmplă și ce se spune și m-au întrebat să vadă care e situația.
Asta m-a supărat cel mai tare. Dacă nu e nevoie de mine sau nu sunt bun în momentul de față, preferam să mi se spună direct. Dacă am nevoie de tine te bag și așa mai departe. Să nu se spună că sunt accidentat sau că am probleme”, a spus Răzvan Marin la Digisport.
