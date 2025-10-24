Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | E scandal la Craiova, după ce Rădoi l-a trimis în tribună pe Ştefan Baiaram - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | E scandal la Craiova, după ce Rădoi l-a trimis în tribună pe Ştefan Baiaram
Video

Jurnal Antena Sport | E scandal la Craiova, după ce Rădoi l-a trimis în tribună pe Ştefan Baiaram

E scandal la Craiova! Baiaram a trântit uşa la vestiar când a aflat că nu e titular în Europa. Rădoi l-a auzit şi l-a trimis în tribună. 

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Uriaşii de la rugby ai lui Dinamo abia au încăput în maşinuţele de karting

Jurnal Antena Sport | Uriaşii de la rugby ai lui Dinamo abia au încăput în maşinuţele de karting

Jurnal Antena Sport | Uriaşii de la rugby ai lui Dinamo abia au încăput în maşinuţele de karting
Jurnal Antena Sport | Născut la Paris, Karamoko nu vede nicio asemănare între Bucureşti şi capitala Franţei

Jurnal Antena Sport | Născut la Paris, Karamoko nu vede nicio asemănare între Bucureşti şi capitala Franţei

Jurnal Antena Sport | Născut la Paris, Karamoko nu vede nicio asemănare între Bucureşti şi capitala Franţei
Jurnal Antena Sport | Becali pregăteşte "revoluţia" la FCSB! 4 nume pe lista neagră. Unul e Şut

Jurnal Antena Sport | Becali pregăteşte "revoluţia" la FCSB! 4 nume pe lista neagră. Unul e Şut

Jurnal Antena Sport | Becali pregăteşte "revoluţia" la FCSB! 4 nume pe lista neagră. Unul e Şut
Jurnal Antena Sport | E scandal la Craiova, după ce Rădoi l-a trimis în tribună pe Ştefan Baiaram

Jurnal Antena Sport | E scandal la Craiova, după ce Rădoi l-a trimis în tribună pe Ştefan Baiaram

Jurnal Antena Sport | E scandal la Craiova, după ce Rădoi l-a trimis în tribună pe Ştefan Baiaram
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 octombrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 octombrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 octombrie
21:42
„Asta e cauza rezultatelor”. A identificat marea problemă din jocul FCSB-ului, după înfrângerea cu Bologna
21:40
Reacţia lui Robert Ilyeş după scandările xenofobe ale fanilor Petrolului!
21:27
VideoJurnal Antena Sport | Uriaşii de la rugby ai lui Dinamo abia au încăput în maşinuţele de karting
21:24
Robert Moldoveanu, fostul jucător al lui Dinamo, le-a dat gol “câinilor”! Gestul făcut de el după reuşită
21:07
Ce mesaj i-a trimis Mihai Rotaru lui Mirel Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a trimis în tribună pe Baiaram
21:00
Lovitură pentru Barcelona înaintea meciului cu Real Madrid. Raphinha e OUT pentru El Clasico
Vezi toate știrile
1 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 2 UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul 3 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 4 Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” 5 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere 6 Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: “I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut”