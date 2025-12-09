N-au bătut de cinci etape, dar au devenit lideri! Cel mai bizar campionat din Europa, unde marea favorită e la retrogradare - Antena Sport

Închide meniul
Antena
N-au bătut de cinci etape, dar au devenit lideri! Cel mai bizar campionat din Europa, unde marea favorită e la retrogradare

Ionuţ Axinescu Publicat: 9 decembrie 2025, 14:37

Jucătorii echipei Wisla Plock / Facebook Wisła Płock

Campionatul din Polonia concurează lejer la titlul neoficial de “cea mai bizară ligă din Europa”. Din mai multe motive.

De pildă, cel mai titrat club din țară, Legia Varșovia, ocupă un loc retrogradabil după jumătate de campionat. Fosta echipă a lui Edi Iordănescu s-a prăbușit complet după plecarea antrenorului român și e pe poziția a 16-a, care duce direct în liga a doua.

Wisla Plock a trecut pe primul loc, deși n-a câștigat de cinci etape!

Partea și mai ciudată e că liderul campionatului este Wisla Plock, formație nou-promovată în Ekstraklasa. Mai mult, Wisla Plock nu a câștigat niciun meci în ultimele cinci runde, dar după egalul din deplasare cu Korona Kielce (1-1) a sărit de pe poziția a doua pe prima.

Cum a fost posibil? Fostul lider, Gornik Zabrze, a luat doar un punct în primele patru runde, astfel că Wisla Plock, cu cinci egaluri consecutive, s-a cocoțat pe prima poziție! Cu doar trei goluri marcate în ultimele cinci etape (și tot atâtea primite), clubul din Plock ar putea da lovitura în acest sezon.

De-a lungul anilor, Wisla Plock nu a cucerit niciun titlu în Polonia, cea mai bună clasare din istoria ei fiind un loc patru. Fondată în 1947, a câștigat o Cupă a Poloniei în 2006.

Suporterii lui Wisla Plock
Suporterii lui Wisla Plock

Campionatul Poloniei, mai strâns ca niciodată

Actuala ediție a Ekstraklasa este, în plus, mai strânsă ca niciodată. Între primul loc și poziția a noua, ocupată acum de Korona Kielce, există o distanță de numai șase puncte.

Mai mult, primele cinci clasate (Wisla Plock, Gornik Zabrze, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok și Cracovia) sunt toate întinse pe trei puncte. Ce e drept, Jagiellonia Białystok are două meciuri în minus.

Nu în ultimul rând, surprinde și clasarea campioanei la zi. Lech Poznan e pe locul al șaptelea momentan, cu 26 de puncte. Asta în timp ce campioana din 2019, Piast Gliwice, e ultima, pe 18, în ciuda faptului că în ultima rundă a trecut de Legia Varșovia (2-0).

Clasamentul campionatului din Polonia
Clasamentul campionatului din Polonia
