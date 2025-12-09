Robin van Persie, disperat să o învingă pe FCSB în Europa League cu Feyenoord: "Ultima șansă" - Antena Sport

Robin van Persie a susținut conferința de presă premergătoare partidei din Europa League dintre FCSB și Feyenoord. Fostul mare atacant olandez a vorbit în fața jurnaliștilor despre importanța meciului de pe Arena Națională, dar și despre cât de determinați sunt el și elevii săi să obțină o victorie.

FCSB urmează să o înfrunte pe Feyenoord în etapa a 6-a din Europa League, iar meciul le găsește pe ambele formații într-un punct critic în competiție. După cinci meciuri, atât campioana României, cât și trupa din Olanda se află în coada clasamentului, cu doar trei puncte adunate.

Robin van Persie vrea cu orice preț să o învingă pe FCSB

Robin van Persie, antrenorul lui Feyenoord, știe cât de important este acest meci pentru echipa sa în cazul în care vrea să își păstreze în continuare șanse să continue în competiție și în fazele eliminatorii. La conferința de presă organizată înainte de meci, tehnicianul de 42 de ani a declarat că el și jucătorii săi sunt disperați să își redreseze situația din a doua competiție continentală.

“Joi pare a fi ultima noastră șansă în Europa. Știm unde ne aflăm și ne dăm seama că trebuie să ne îmbunătățim în Europa. Ne dorim cu disperare acest lucru. Mergem pe această ultimă șansă și toată atenția noastră este pe acel meci.

Luăm puțin în considerare ziua de duminică și ne dorim cu adevărat să câștigăm împotriva celor de la FCSB“, a spus Robin van Persie.