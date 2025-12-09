Robin van Persie, disperat să o învingă pe FCSB în Europa League cu Feyenoord: "Ultima șansă" - Antena Sport

Robin van Persie a susținut conferința de presă premergătoare partidei din Europa League dintre FCSB și Feyenoord. Fostul mare atacant olandez a vorbit în fața jurnaliștilor despre importanța meciului de pe Arena Națională, dar și despre cât de determinați sunt el și elevii săi să obțină o victorie.
FCSB urmează să o înfrunte pe Feyenoord în etapa a 6-a din Europa League, iar meciul le găsește pe ambele formații într-un punct critic în competiție. După cinci meciuri, atât campioana României, cât și trupa din Olanda se află în coada clasamentului, cu doar trei puncte adunate.
Robin van Persie vrea cu orice preț să o învingă pe FCSB
Robin van Persie, antrenorul lui Feyenoord, știe cât de important este acest meci pentru echipa sa în cazul în care vrea să își păstreze în continuare șanse să continue în competiție și în fazele eliminatorii. La conferința de presă organizată înainte de meci, tehnicianul de 42 de ani a declarat că el și jucătorii săi sunt disperați să își redreseze situația din a doua competiție continentală.
“Joi pare a fi ultima noastră șansă în Europa. Știm unde ne aflăm și ne dăm seama că trebuie să ne îmbunătățim în Europa. Ne dorim cu disperare acest lucru. Mergem pe această ultimă șansă și toată atenția noastră este pe acel meci.
Luăm puțin în considerare ziua de duminică și ne dorim cu adevărat să câștigăm împotriva celor de la FCSB“, a spus Robin van Persie.
După meciul cu FCSB, pentru Feyenoord urmează un derby cu Ajax în campionat, iar presa din Olanda anticipează că Van Persie va menaja câțiva dintre titulari astfel încât să alinieze un prim 11 solid atât în Europa League, cât și în Eredivisie. Pentru FCSB și Feyenoord, singurul rezultat care le garantează că rămân în lupta pentru locurile de baraj pentru optimi ar fi victoria, astfel că duelul se anunță unul de totul sau nimic.
În acest sezon, singura echipă pe care a învins-o FCSB este Go Ahead Eagles, în timp ce Feyenoord a scos trei puncte doar din confruntarea cu Panathinaikos.
