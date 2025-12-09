Cine va arbitra FCSB - Feyenoord, din grupa Europa League - Antena Sport

Meciul FCSB – Feyenoord, care va avea loc, joi, în grupa principală a Europa League, va fi arbitrat de o brigadă din Ucraina, cu Mikola Balakin la centru.
Balakin va fi ajutat la cele două lunii de Oleksandr Berkut şi Viktor Matiash, în timp ce rezervă va fi Vitali Romanov.
Cine va arbitra FCSB – Feyenoord, din grupa Europa League
În camera VAR se vor afla italianul Daniele Chiffi şi ucraineanul Viktor Kopiievski.
Meciul va avea loc, joi, de la ora 22.00, pe Arena Naţională.
Robin van Persie, disperat să o învingă pe FCSB
Robin van Persie a susținut conferința de presă premergătoare partidei din Europa League dintre FCSB și Feyenoord. Fostul mare atacant olandez a vorbit în fața jurnaliștilor despre importanța meciului de pe Arena Națională, dar și despre cât de determinați sunt el și elevii săi să obțină o victorie.
“Joi pare a fi ultima noastră șansă în Europa. Știm unde ne aflăm și ne dăm seama că trebuie să ne îmbunătățim în Europa. Ne dorim cu disperare acest lucru. Mergem pe această ultimă șansă și toată atenția noastră este pe acel meci.
Luăm puțin în considerare ziua de duminică și ne dorim cu adevărat să câștigăm împotriva celor de la FCSB“, a spus Robin van Persie.
- Robin van Persie, disperat să o învingă pe FCSB în Europa League cu Feyenoord: “Ultima șansă”
- Veste excelentă pentru viitoarea adversară a FCSB-ului! Tranzacție de 3,7 milioane de euro
- Decizie surprinzătoare luată de FCSB! Ce se va întâmpla la meciul cu Feyenoord din Europa League
- Ciprian Marica este convins înainte de Farul – FCSB: “Vom avea surprize în play-off!”
- Sorin Paraschiv, discurs dur după eșecul FCSB-ului de la Belgrad: „Tănase, scutură-i puțin!”