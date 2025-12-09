Cine va arbitra FCSB - Feyenoord, din grupa Europa League - Antena Sport

Meciul FCSB – Feyenoord, care va avea loc, joi, în grupa principală a Europa League, va fi arbitrat de o brigadă din Ucraina, cu Mikola Balakin la centru.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Balakin va fi ajutat la cele două lunii de Oleksandr Berkut şi Viktor Matiash, în timp ce rezervă va fi Vitali Romanov.

Cine va arbitra FCSB – Feyenoord, din grupa Europa League

În camera VAR se vor afla italianul Daniele Chiffi şi ucraineanul Viktor Kopiievski.

Meciul va avea loc, joi, de la ora 22.00, pe Arena Naţională.

Robin van Persie, disperat să o învingă pe FCSB

Robin van Persie a susținut conferința de presă premergătoare partidei din Europa League dintre FCSB și Feyenoord. Fostul mare atacant olandez a vorbit în fața jurnaliștilor despre importanța meciului de pe Arena Națională, dar și despre cât de determinați sunt el și elevii săi să obțină o victorie.