Iranienii nu vor ca meciul cu Egipt de la World Cup să fie dedicat comunităţii LGBTQ! "E iraţional" - Antena Sport

Iranul, care va întâlni selecţionata Egiptului la Cupa Mondială de fotbal, în iunie 2026, a calificat, marţi, drept “‘iraţională’ decizia ca acest meci să fie dedicat comunităţii LGBTQ”, informează AFP.
Naţionala Iranului, care s-a calificat din martie pentru Cupa Mondială din 2026, va avea drept adversare în Grupa G echipele Belgiei, Egiptului şi Noii Zeelande, ca urmare a tragerii la sorţi a grupelor, organizată vinerea trecută la Washington, în prezenţa preşedintelui american Donald Trump.
Iranienii nu vor ca meciul cu Egipt de la World Cup să fie dedicat comunităţii LGBTQ
Partida cu Egipt, care se va desfăşura la Seattle, oraş american cunoscut pentru o importantă comunitate homosexuală, a fost desemnată “meciul mândriei” LGBTQ+, conform presei, care afirmă că decizia este anterioară tragerii la sorţi.
“Este vorba de o decizie iraţională care favorizează un anumit grup”, a transmis, marţi, preşedintele Federaţiei iraniene de fotbal, Mehdi Taj, citat de agenţia de presă ISNA.
“Noi (Iran) şi Egipt ne opunem acestei decizii”, a adăugat acesta, fără a menţiona termenul “meciul mândriei”.
Televiziunea de stat iraniană a indicat, la rândul ei, că Iranul va “contesta” această decizie la Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA).
Conform legii islamice (Sharia), relaţiile sexuale între persoane de acelaşi sex sunt interzise în Iran şi, în unele cazuri, pot fi pedepsite cu moartea.
Asociaţia Egipteană de Fotbal a exprimat obiecţii similare, potrivit presei egiptene. Homosexualitatea nu este interzisă în mod explicit în Egipt, dar este adesea pedepsită prin legi formulate vag care interzic “desfrâul”.
Cupa Mondială din 2026, organizată în comun de Statele Unite, Canada şi Mexic, va consemna a şaptea participare a Iranului la o Cupă Mondială.
Iranul şi Statele Unite, cândva aliaţi apropiaţi, nu au mai menţinut relaţii diplomatice din 1980, în urma crizei ostaticilor de la ambasada americană din Teheran după Revoluţia islamică.
Iranul, care iniţial anunţase un boicot al tragerii la sorţi de vineri în semn de protest faţă de refuzul SUA de a acorda vize mai multor membri ai delegaţiei sale, a participat în cele din urmă la ceremonie.
