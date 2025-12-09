Iranienii nu vor ca meciul cu Egipt de la World Cup să fie dedicat comunităţii LGBTQ! "E iraţional" - Antena Sport

Iranul, care va întâlni selecţionata Egiptului la Cupa Mondială de fotbal, în iunie 2026, a calificat, marţi, drept “‘iraţională’ decizia ca acest meci să fie dedicat comunităţii LGBTQ”, informează AFP.

Naţionala Iranului, care s-a calificat din martie pentru Cupa Mondială din 2026, va avea drept adversare în Grupa G echipele Belgiei, Egiptului şi Noii Zeelande, ca urmare a tragerii la sorţi a grupelor, organizată vinerea trecută la Washington, în prezenţa preşedintelui american Donald Trump.

Iranienii nu vor ca meciul cu Egipt de la World Cup să fie dedicat comunităţii LGBTQ

Partida cu Egipt, care se va desfăşura la Seattle, oraş american cunoscut pentru o importantă comunitate homosexuală, a fost desemnată “meciul mândriei” LGBTQ+, conform presei, care afirmă că decizia este anterioară tragerii la sorţi.

“Este vorba de o decizie iraţională care favorizează un anumit grup”, a transmis, marţi, preşedintele Federaţiei iraniene de fotbal, Mehdi Taj, citat de agenţia de presă ISNA.

“Noi (Iran) şi Egipt ne opunem acestei decizii”, a adăugat acesta, fără a menţiona termenul “meciul mândriei”.