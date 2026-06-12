Jurnal Antena Sport | Fac turul Olteniei
Craiova l-a împrumutat pe portarul de națională, Sava, de la Udinese. Cele două trofee câștigate fac turul Olteniei.
Craiova l-a împrumutat pe portarul de națională, Sava, de la Udinese. Cele două trofee câștigate fac turul Olteniei.
Jurnal Antena Sport | Fierți pe MondialJurnal Antena Sport | Fierți pe Mondial
Jurnal Antena Sport | Dragoste la prima vedereJurnal Antena Sport | Dragoste la prima vedere
Jurnal Antena Sport | Fac turul OltenieiJurnal Antena Sport | Fac turul Olteniei
Jurnal Antena Sport | Un nou început la DinamoJurnal Antena Sport | Un nou început la Dinamo
Jurnal Antena Sport | Chef de fotbalJurnal Antena Sport | Chef de fotbal