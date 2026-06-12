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Jurnal Antena Sport | Fac turul Olteniei

Craiova l-a împrumutat pe portarul de națională, Sava, de la Udinese. Cele două trofee câștigate fac turul Olteniei.

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