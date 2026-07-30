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Ricardo Pădurariu a debutat în Europa pentru FCSB! Cât cere Gigi Becali pe jucătorul cu care vrea să dea lovitura

Bogdan Stănescu Publicat: 30 iulie 2026, 19:23

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Ricardo Pădurariu a debutat în Europa pentru FCSB! Cât cere Gigi Becali pe jucătorul cu care vrea să dea lovitura

FCSB, la meciul retur cu Auda / Sport Pictures

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Ricardo Pădurariu (19 ani) a debutat pentru FCSB într-un meci european. Titular în campionat datorită faptului că e prima variantă de jucător U21, Pădurariu a fost trimis în teren din primul minut şi la returul cu Auda.

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Decizia a surprins, în condiţiile în care meciul e decisiv pentru calificare, iar FCSB trebuie să răstoarne rezultatul din tur, 2-3, cu formaţia letonă.

Ricardo Pădurariu a debutat pentru FCSB într-o competiţie europeană

Ricardo Pădurariu e cotat la 550.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Gigi Becali e convins că poate da lovitura cu transferul tânărului fotbalist, aşa că a decis să îi pună o clauză de reziliere de 30 de milioane de euro! E ştiut că Becali nu renunţă uşor la fotbaliştii tineri, aşa că, dacă o echipă l-ar dori pe jucător, ar trebui să plătească aceşti bani.

Gigi Becali le-a pus clauze uriaşe multor fotbalişti, de-a lungul timpului. Pe unii a ajuns să nu îi mai vândă din pricina acelor clauze.

I-am spus lui MM acum să îi schimbe clauza. O să îi fac pe 30 de milioane de euro. Dacă la 19 ani joacă așa, e jucător de echipe mari. O să îi mai dau în plus (n.r: la salariu), pentru că merită. Joacă titular, nu mai poate nimeni să îl schimbe de acolo. Cred că o să joace el și în Europa”, declara Gigi Becali pentru digisport.ro.

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Pădurariu a fost împrumutat anterior la Gloria Bistriţa şi, apoi, Corvinul, iar FCSB a decis să îl păstreze în lot în acest sezon.

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