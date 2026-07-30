Gol anulat pentru FCSB în minutul 3. Reacţie explozivă de nemulţumire a lui Bîrligea

În minutul 3, FCSB a avut gol anulat! Boutoutaou l-a găsit pe Bîrligea în careu, iar atacantul a înscris cu poarta goală. Reușita roș-albaștrilor a fost anulată pe motiv de offside. La acest meci nu există sistem VAR, aşa că nu s-a putut analiza dacă reuşita a fost valabilă sau nu.
Bîrligea a comentat cu gesturi largi, nemulţumit că golul a fost anulat.
Şi la meciul tur cu Auda, FCSB a criticat în termeni duri arbitrajul. „S-au văzut clar greșelile de arbitraj. Tușierul era în fața mea la primul joc, era ofsaid clar, el aștepta. Clar că pentru ei este o altă rutină acum și așteaptă ajutor, dar când nu ai VAR este o problemă”, a declarat Marius Baciu înainte de meci.
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