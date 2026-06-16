Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Ghinion pentru U Cluj
Video

Jurnal Antena Sport | Ghinion pentru U Cluj

Ghinion cât casa pentru U Cluj, a picat în primul tur din Europa League cu „balaurul” Dinamo Kiev. U Cluj a anunțat astăzi transferul lui Alibek, cel de la rivala CFR, nu de la Farul.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Ghinion pentru U Cluj

Jurnal Antena Sport | Ghinion pentru U Cluj

Jurnal Antena Sport | Ghinion pentru U Cluj
Jurnal Antena Sport | Sunt mondiali la distracție

Jurnal Antena Sport | Sunt mondiali la distracție

Jurnal Antena Sport | Sunt mondiali la distracție
Jurnal Antena Sport | Oltenii intră în hora cea mare

Jurnal Antena Sport | Oltenii intră în hora cea mare

Jurnal Antena Sport | Oltenii intră în hora cea mare
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 iunie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 iunie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 iunie
Arabia Saudită - Uruguay 1-1. O nouă surpriză: Al Amri a deschis scorul, Araujo l-a salvat pe Bielsa

Arabia Saudită - Uruguay 1-1. O nouă surpriză: Al Amri a deschis scorul, Araujo l-a salvat pe Bielsa

Arabia Saudită - Uruguay 1-1. O nouă surpriză: Al Amri a deschis scorul, Araujo l-a salvat pe Bielsa