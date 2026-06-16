Jurnal Antena Sport | Ghinion pentru U Cluj
Ghinion cât casa pentru U Cluj, a picat în primul tur din Europa League cu „balaurul” Dinamo Kiev. U Cluj a anunțat astăzi transferul lui Alibek, cel de la rivala CFR, nu de la Farul.
Ghinion cât casa pentru U Cluj, a picat în primul tur din Europa League cu „balaurul” Dinamo Kiev. U Cluj a anunțat astăzi transferul lui Alibek, cel de la rivala CFR, nu de la Farul.
Jurnal Antena Sport | Ghinion pentru U ClujJurnal Antena Sport | Ghinion pentru U Cluj
Jurnal Antena Sport | Sunt mondiali la distracțieJurnal Antena Sport | Sunt mondiali la distracție
Jurnal Antena Sport | Oltenii intră în hora cea mareJurnal Antena Sport | Oltenii intră în hora cea mare
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Arabia Saudită - Uruguay 1-1. O nouă surpriză: Al Amri a deschis scorul, Araujo l-a salvat pe BielsaArabia Saudită - Uruguay 1-1. O nouă surpriză: Al Amri a deschis scorul, Araujo l-a salvat pe Bielsa