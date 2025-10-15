Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacția halucinantă a lui Gigi Becali când a aflat de accidentarea lui Valentin Crețu: "Eh, nu are nimic" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Reacția halucinantă a lui Gigi Becali când a aflat de accidentarea lui Valentin Crețu: “Eh, nu are nimic”

Reacția halucinantă a lui Gigi Becali când a aflat de accidentarea lui Valentin Crețu: “Eh, nu are nimic”

Andrei Nicolae Publicat: 15 octombrie 2025, 8:42

Comentarii
Reacția halucinantă a lui Gigi Becali când a aflat de accidentarea lui Valentin Crețu: Eh, nu are nimic

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Sport Pictures

Gigi Becali a avut o reacție total lipsită de tact atunci când a fost întrebat de rezultatul RMN-ului efectuat de Valentin Crețu. Fundașul dreapta a fost diagnosticat cu ruptură de cartilaj și de edem la nivelul metatarsianului, situație medicală care l-ar putea face pe jucătorul de 36 de ani să rateze aproape tot sezonul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul de la FCSB a preferat să spună că fotbalistul din flanc nu are nimic, după care și-a continuat discursul și a precizat că știe în schimb de gravitatea accidentării lui Mihai Popescu, care are ruptură de ligament încrucișat. Ulterior, latifundiarul din Pipera a precizat că Mihai Stoica știe mai multe detalii despre situația lui Valentin Crețu.

Gigi Becali, reacție nepotrivită după verdictul dat lui Crețu

Ce mai are Crețu? (n.r. ruptură de cartilaj și edem la nivelul metatarsianului) Eh, nu are nimic. La Mihai Popescu da, este ceva grav. Vedem ce o să fie. MM Stoica știe mai multe, o să vedem“, a spus Becali, potrivit digisport.ro.

Titular de drept în ultimele sezoane ale campioanei, Creţu s-a “rupt” după duelul cu CFR Cluj de la finalul lunii august. Fundaşul de 36 de ani a ratat următoarele patru meciuri ale campioanei, fiind integralist în duelul de Europa League cu Young Boys, pierdut de campioni cu 0-2.

Valentin Creţu nu era refăcut complet pentru a putea evolua la cel mai înalt nivel în duelul cu elveţienii din Europa League, astfel că durerile i-au reapărut. El a fost supus unui RMN, iar rezultatul nu a fost unul bun.

Reclamă
Reclamă

Fundaşul campioanei ar putea ajunge chiar la operaţie, ceea ce nu i-ar mai putea permite să evolueze timp de cel puţin şase luni. Totodată, o altă soluţie pentru accidentarea lui Valentin Creţu ar fi şi infiltraţiile, însă asta ar însemna ca fundaşul de 36 de ani să nu scape complet de dureri.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Observator
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României
Fanatik.ro
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României
10:36
A fost numit selecționerul Statelor Unite la baschet. Alesul, palmares cu 2 titluri și 4 patru finale de NBA
10:25
6 echipe s-au calificat aseară la Cupa Mondială din 2026. 20 de “bilete” rămase pentru turneul final
10:01
Neluțu Varga pune la cale o revenire spectaculoasă la CFR. Pe cine vrea să aducă președinte în locul lui Balaj
9:25
Leo Messi a doborât un nou record! Borna atinsă de superstar după ultimul meci de la națională
9:00
Jaqueline Cristian, calificare spectaculoasă în sferturi la Osaka. Românca a revenit după 0-6 în primul set
8:23
Cosmin Olăroiu, la pământ după ce a ratat calificarea la Mondial: “Prea multe greșeli”. Adversara EAU de la baraj
Vezi toate știrile
1 Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026 2 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 3 Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” 4 “Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu 5 Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 6 Cristiano Ronaldo, lider absolut în istoria preliminariilor pentru Cupa Mondială! Un nou record la 40 de ani
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua