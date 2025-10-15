Reacția halucinantă a lui Gigi Becali când a aflat de accidentarea lui Valentin Crețu: "Eh, nu are nimic" - Antena Sport

Gigi Becali a avut o reacție total lipsită de tact atunci când a fost întrebat de rezultatul RMN-ului efectuat de Valentin Crețu. Fundașul dreapta a fost diagnosticat cu ruptură de cartilaj și de edem la nivelul metatarsianului, situație medicală care l-ar putea face pe jucătorul de 36 de ani să rateze aproape tot sezonul.

Patronul de la FCSB a preferat să spună că fotbalistul din flanc nu are nimic, după care și-a continuat discursul și a precizat că știe în schimb de gravitatea accidentării lui Mihai Popescu, care are ruptură de ligament încrucișat. Ulterior, latifundiarul din Pipera a precizat că Mihai Stoica știe mai multe detalii despre situația lui Valentin Crețu.

Gigi Becali, reacție nepotrivită după verdictul dat lui Crețu

“Ce mai are Crețu? (n.r. ruptură de cartilaj și edem la nivelul metatarsianului) Eh, nu are nimic. La Mihai Popescu da, este ceva grav. Vedem ce o să fie. MM Stoica știe mai multe, o să vedem“, a spus Becali, potrivit digisport.ro.

Titular de drept în ultimele sezoane ale campioanei, Creţu s-a “rupt” după duelul cu CFR Cluj de la finalul lunii august. Fundaşul de 36 de ani a ratat următoarele patru meciuri ale campioanei, fiind integralist în duelul de Europa League cu Young Boys, pierdut de campioni cu 0-2.

Valentin Creţu nu era refăcut complet pentru a putea evolua la cel mai înalt nivel în duelul cu elveţienii din Europa League, astfel că durerile i-au reapărut. El a fost supus unui RMN, iar rezultatul nu a fost unul bun.