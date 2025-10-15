Cosmin Olăroiu, la pământ după ce a ratat calificarea la Mondial: "Prea multe greșeli". Adversara EAU de la baraj - Antena Sport

Cosmin Olăroiu a jucat cu “biletele” spre World Cup 2026 pe masă aseară, în partida dintre Emiratele Arabe Unite și Qatar. Selecționata românului avea nevoie de un singur punct pentru a-și asigura calificarea, însă a pierdut cu 2-1 contra gazdei turneului final din 2022 și a fost trimisă astfel pe un drum mult mai “anevoios”, care începe cu un baraj continental contra Iraqului.

Antrenorul de 56 de ani nu a ezitat să își arate dezamăgirea după fluierul final, atât față de rezultatul concret, dar și față de o decizie luată de brigada de arbtiri. În plus, românul a punctat că elevii săi nu aveau voie să facă greșelile pe care le-au comis și care au dus la golurile Qatarului.

Cosmin Olăroiu, descumpănit după ratarea calificării la Mondial

Selecționerul Emiratelor Arabe Unite a mai declarat că se aștepta la mai mult de la jucătorii săi. În ceea ce privește maniera de arbitraj, Olăroiu a criticat modul în care brigada a gesionat minutele de prelungire și a făcut o paralelă între ce s-a întâmplat contra Qatarului și contra Omanului, atunci când EAU au câștigat cu 2-1.

“Am făcut prea multe greșeli. Când faci asemenea greșeli într-un astfel de meci, e greu. Dacă rămânea 1-0, aveam șansa să revenim, am și marcat. Ei au obținut maximum din ce au avut. Au avut două lovituri libere, le-am făcut două cadouri, asta este. Noi am controlat, am avut mai multă posesie, am avut ocazii.

E foarte dezamăgitor. Jucăm cu jucătorii pe care-i avem. Asta este situația. Suntem în această situație, jucăm cu ce jucători avem.