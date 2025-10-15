Cosmin Olăroiu, la pământ după ce a ratat calificarea la Mondial: "Prea multe greșeli". Adversara EAU de la baraj - Antena Sport

Închide meniul
Cosmin Olăroiu, la pământ după ce a ratat calificarea la Mondial: "Prea multe greșeli". Adversara EAU de la baraj

Preliminarii Campionatul Mondial 2026

Cosmin Olăroiu, la pământ după ce a ratat calificarea la Mondial: “Prea multe greșeli”. Adversara EAU de la baraj

Andrei Nicolae Publicat: 15 octombrie 2025, 8:23

Cosmin Olăroiu, la pământ după ce a ratat calificarea la Mondial: Prea multe greșeli. Adversara EAU de la baraj

Cosmin Olăroiu, în timpul unui meci / Profimedia

Cosmin Olăroiu a jucat cu “biletele” spre World Cup 2026 pe masă aseară, în partida dintre Emiratele Arabe Unite și Qatar. Selecționata românului avea nevoie de un singur punct pentru a-și asigura calificarea, însă a pierdut cu 2-1 contra gazdei turneului final din 2022 și a fost trimisă astfel pe un drum mult mai “anevoios”, care începe cu un baraj continental contra Iraqului.

Antrenorul de 56 de ani nu a ezitat să își arate dezamăgirea după fluierul final, atât față de rezultatul concret, dar și față de o decizie luată de brigada de arbtiri. În plus, românul a punctat că elevii săi nu aveau voie să facă greșelile pe care le-au comis și care au dus la golurile Qatarului.

Cosmin Olăroiu, descumpănit după ratarea calificării la Mondial

Selecționerul Emiratelor Arabe Unite a mai declarat că se aștepta la mai mult de la jucătorii săi. În ceea ce privește maniera de arbitraj, Olăroiu a criticat modul în care brigada a gesionat minutele de prelungire și a făcut o paralelă între ce s-a întâmplat contra Qatarului și contra Omanului, atunci când EAU au câștigat cu 2-1.

Am făcut prea multe greșeli. Când faci asemenea greșeli într-un astfel de meci, e greu. Dacă rămânea 1-0, aveam șansa să revenim, am și marcat. Ei au obținut maximum din ce au avut. Au avut două lovituri libere, le-am făcut două cadouri, asta este. Noi am controlat, am avut mai multă posesie, am avut ocazii.

E foarte dezamăgitor. Jucăm cu jucătorii pe care-i avem. Asta este situația. Suntem în această situație, jucăm cu ce jucători avem.

Ne așteptam la mai mult, dar nu am primit. Trebuie să ne gândim, să analizăm ce s-a întâmplat în aceste două jocuri. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le analizăm și să le rezolvăm. E greu acum să trag concluzii.

Arbitrul a dat 15 minute de prelungire, dar am jucat 7-8. Cu Oman a dat 9 minute, dar s-au jucat 13. Acum s-au dat 15 și am jucat 8. Doar asta pot spune despre arbitraj. Dacă mai jucam 5 minute, aveam mai multe șanse“, a spus Olăroiu, potrivit Dubai Sports.

Pentru Olăroiu și EAU, urmează un prim baraj contra naționalei Iraqului, care va avea loc în luna noiembrie, pe 13, respectiv 18. Ulterior, în caz de calificare, echipa românului va ajunge la un play-off intercontinental, unde urmează să participe șase echipe, după cum urmează:

  • ASIA: câștigătoarea play-off-ului din runda 5
  • AFRICA: câștigătoarea play-off-ului din runda 2
  • AMERICA DE NORD: cele mai bune două locuri 2 din runda 3
  • AMERICA DE SUD: locul 7 din runda unică de calificare (Bolivia)
  • OCEANIA: locul 2 din runda 3 (Noua Caledonie)
