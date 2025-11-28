Jurnal Antena Sport | Isterie la Iaşi, la sosirea lui Ronaldinho - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Isterie la Iaşi, la sosirea lui Ronaldinho
Isterie la Iaşi, la sosirea lui Ronaldinho. Magicianul din Brazilia va juca un amical cu o echipă a României în Moldova. Anul ăsta, Ronaldinho a jucat un meci şi la Cluj.
Isterie la Iaşi, la sosirea lui Ronaldinho. Magicianul din Brazilia va juca un amical cu o echipă a României în Moldova. Anul ăsta, Ronaldinho a jucat un meci şi la Cluj.
Jurnal Antena Sport | Isterie la Iaşi, la sosirea lui RonaldinhoJurnal Antena Sport | Isterie la Iaşi, la sosirea lui Ronaldinho
Dezastru pentru Lewis Hamilton în calificările pentru sprint din MP al Qatarului! A fost eliminat din Q1Dezastru pentru Lewis Hamilton în calificările pentru sprint din MP al Qatarului! A fost eliminat din Q1
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 28 noiembrieAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 28 noiembrie
Jurnal Antena Sport | Dică şi Lobonţ sunt directori sportivi cu diplomăJurnal Antena Sport | Dică şi Lobonţ sunt directori sportivi cu diplomă
Jurnal Antena Sport | Fanii lui Partizan îi vor face galerie FCSB-uluiJurnal Antena Sport | Fanii lui Partizan îi vor face galerie FCSB-ului