Momente de panică la Rapid - Csikszereda! Unui fan i s-a făcut rău. A intervenit ambulanța - Antena Sport

Prima repriză a duelului dintre Rapid București și Csikszereda a fost una foarte spectaculoasă. S-au marcat trei goluri, iar ciucanii au produs panică în careul advers după golul prin care au redus din diferență.

În finalul primei părți, panica a cuprins arena giuleșteană, după ce arbitrul de centru a solicitat intervenția medicilor, pentru un suporter din peluză care avea nevoie de îngrijiri medicale.

Un suporter a avut nevoie de îngrijiri medicale la Rapid – Csikszereda

Rapid București – Csikszereda este meciul care a deschis etapa cu numărul 18 din Liga 1, iar prima repriză a fost plină de momente spectaculoase, dar și cu goluri la ambele porți.

În prelungirile primei părți, centralul Mihuleac Gabriel a oprit partida, după ce a sesizat suporterii din peluză că solicitau îngrijiri medicale. Din primele informații, unui fan i s-a făcut rău și a fost nevoie de intervenția medicilor.

Imediat a fost mobilizată și ambulanța, iar suporterul a fost preluat pentru a i se oferi primul ajutor. Situația acestuia va fi evaluată și în funcție de asta se va decide dacă se impune sau nu transportarea la o unitate medicală.