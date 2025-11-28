Momente de panică la Rapid - Csikszereda! Unui fan i s-a făcut rău. A intervenit ambulanța - Antena Sport

Închide meniul
Momente de panică la Rapid – Csikszereda! Unui fan i s-a făcut rău. A intervenit ambulanța

Daniel Işvanca Publicat: 28 noiembrie 2025, 21:31

Ambulanța a intervenit la Rapid - Csikszereda / Captură Digi Sport

Prima repriză a duelului dintre Rapid București și Csikszereda a fost una foarte spectaculoasă. S-au marcat trei goluri, iar ciucanii au produs panică în careul advers după golul prin care au redus din diferență.

În finalul primei părți, panica a cuprins arena giuleșteană, după ce arbitrul de centru a solicitat intervenția medicilor, pentru un suporter din peluză care avea nevoie de îngrijiri medicale.

Un suporter a avut nevoie de îngrijiri medicale la Rapid – Csikszereda

Rapid București – Csikszereda este meciul care a deschis etapa cu numărul 18 din Liga 1, iar prima repriză a fost plină de momente spectaculoase, dar și cu goluri la ambele porți.

În prelungirile primei părți, centralul Mihuleac Gabriel a oprit partida, după ce a sesizat suporterii din peluză că solicitau îngrijiri medicale. Din primele informații, unui fan i s-a făcut rău și a fost nevoie de intervenția medicilor.

Imediat a fost mobilizată și ambulanța, iar suporterul a fost preluat pentru a i se oferi primul ajutor. Situația acestuia va fi evaluată și în funcție de asta se va decide dacă se impune sau nu transportarea la o unitate medicală.

1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 3 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 4 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 5 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 6 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea”
