Rusia nu se lasă: vrea la Campionatul Mondial! Formația lui Karpin e gata să revină pe scena internațională - Antena Sport

Mai sunt doar câteva luni până la startul Cupei Mondiale din 2026, care se va desfășura în SUA, Canada și Mexic în perioada 11 iunie – 19 iulie. Între timp, Rusia, exclusă din competițiile FIFA și UEFA după invazia din Ucraina, plănuiește să organizeze, în paralel, propriul Campionat Mondial!
Astfel, Rusia vrea să fie gazda Cupei Mondiale pentru națiunile care fie au fost excluse de FIFA, fie nu s-au calificat pentru întrecerea din vara lui 2026.
„Este o modalitate de a menține atenția mass-mediei pentru fotbalul din Rusia și totodată de a exercita presiune politică asupra FIFA. Obiectivul final al Rusiei este să deschidă calea pentru revenirea țării pe scena internațională”, notează Reuters.
Rusia își face Campionat Mondial, cu Serbia, Grecia sau Nigeria!
Rusia ar fi luat deja legătura cu mai multe federații pentru a face posibil Campionatul Mondial al echipelor excluse și necalificate.
Printre echipele naționale care ar putea spune „da” unui astfel de turneu se numără Serbia, Grecia, Chile, Peru, Venezuela, Nigeria, Camerun și China. Mai mult, potrivit postului de radio chilian ADN Deportes, Federația de Fotbal din Rusia (RFS) ar vrea să organizeze meciuri inclusiv în Statele Unite, pentru a atrage atenția presei internaționale.
Cu toate că momentan turneul rămâne în faza de proiect, Rusia e încrezătoare că o asemenea competiție va deveni realitate. „Dacă va fi realizat, acest ‘Mondial al Exclușilor’ ar reprezenta un eveniment sportiv paralel fără precedent. Ar sublinia intersecția tot mai pregnantă dintre geopolitică și fotbal”, mai scrie Reuters.
Ce s-a ales de echipa națională a Rusiei
Exclusă din toate competițiile internaționale, Rusia a devenit irelevantă pe plan fotbalistic în ultimii ani. Echipa națională, pregătită de fostul mare internațional Valery Karpin, a jucat doar meciuri amicale și chiar a cochetat cu ideea de a se muta în Asia pentru a evolua în competițiile continentale organizate de Confederația Asiatică (AFC).
Ultimele două jocuri ale Rusiei au fost pe 12 și 15 noiembrie, un 1-1 cu Peru, la Sankt Petersburg, și un 0-2 cu Chile, la Sochi. În acest an, rușii au mai evoluat în partide amicale contra selecționatelor din Bolivia, Iran, Zambia, Belarus, Qatar, Iordania sau Grenada.
Inclusiv lotul echipei naționale a Rusiei este format din jucători din campionatul intern. La ultimele două meciuri, formația lui Karpin a avut doar doi „stranieri”: Aleksei Miranchuk, de la Atlanta United, și căpitanul Aleksandr Golovin, de la Monaco.
