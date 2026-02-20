Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Zoran Mitrov şi-a atacat colegii după FC Botoșani - U Cluj 1-3: "Fiecare am luat-o pe alt drum" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Zoran Mitrov şi-a atacat colegii după FC Botoșani – U Cluj 1-3: “Fiecare am luat-o pe alt drum”

Zoran Mitrov şi-a atacat colegii după FC Botoșani – U Cluj 1-3: “Fiecare am luat-o pe alt drum”

Radu Constantin Publicat: 20 februarie 2026, 23:16

Comentarii
Zoran Mitrov şi-a atacat colegii după FC Botoșani – U Cluj 1-3: Fiecare am luat-o pe alt drum

Formaţia FC Botoşani a fost învinsă, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a 28-a a Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Supărat de eşec, Zoran Mitrov a făcut o serie de declaraţii dure la adresa colegilor, spunând chiar că echipa se va bate la retrogradare.

Rămâne să ne pregătim și să ne batem la retrogradare. Cu siguranţă! De când am venit din vacanță și noi ne întrebăm ce se întâmplă. Am intrat multe meciuri pe vârfuri. Ne-am crezut în play-off și uite că fotbalul nu este așa. Nu rămâne nimic, doar să ne batem pentru play-out și să nu uităm cazul lui Sepsi de anul trecut.

Nu contează că am dominat, ei au luat cele trei puncte. Ei au dat trei goluri, noi am marcat un gol. Când nu ești corect cu fotbalul și cu tine, mingea nu intră în poartă doar așa.

Nu mai suntem ca până acum. Nu mai suntem un grup unit, cred că fiecare am luat-o pe alt drum. Se vede în punctele acumulate din iarnă încoace.

Reclamă
Reclamă

Hermannstadt este o echipă care se bate la retrogradare, o să ne batem cu ei. Trebuie să ne gândim la ce vom face de acum încolo. Play-off-ul s-a cam terminat pentru noi. Trebuie să mergem să facem puncte, să nu ne batem jos acolo”, a transmis Zoran Mitrov la „Fotbal Club” de la Digi Sport.

În replică, patronul Valeriu Iftime i-a spus că vorbeşte “prostii”, iar Leo Grozavu va redresa echipa.

“Nu am chiar mintea lui Mitrov. Nu ar trebui să ne panicăm. Am luat trei goluri – două luate de o apărare slabă, naivă, cu un Miron ca un căpitan de vas după ce a băut două sticle de whisky. După ce am semnat contractul joacă prost! În rest echipa a jucat. E o seară complicată pentru fotbalul botoşenean, suntem la mâna norocului”, a mai spus patronul celor de la Botoşani.

EXPERIMENT. Am cumpărat aceleaşi 10 produse din România, Spania şi Italia. Care sunt preţurile finaleEXPERIMENT. Am cumpărat aceleaşi 10 produse din România, Spania şi Italia. Care sunt preţurile finale
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
TikTokerul Adonis susţine că Darian Ion a fost rasist şi l-a scuipat. "M-a implorat să îi dau bani"
Observator
TikTokerul Adonis susţine că Darian Ion a fost rasist şi l-a scuipat. "M-a implorat să îi dau bani"
Țara importantă din Europa în care va investi Cristiano Ronaldo. Portughezul are o avere astronomică
Fanatik.ro
Țara importantă din Europa în care va investi Cristiano Ronaldo. Portughezul are o avere astronomică
22:54
Coșmar pentru Marius Șumudică! Un nou eșec pentru român în Arabia Saudită
22:41
Leo Grozavu, mesaj pentru jucători: “Acum trebuie să arătăm caracter”
22:29
Alex Chipciu, discurs sincer după victoria de la Botoșani: „Nu suntem calificați”
22:24
Valeriu Iftime: “În prostia mea credeam la titlu!” Face praf un jucător: “Parcă a băut două sticle de whiskey”
21:58
Botoşani – U Cluj 1-3. „Șepcile roșii” defilează către o nouă prezență în play-off
21:18
Canada s-a calificat în finala olimpică, după o revenire de senzație! MacKinnon a adus victoria cu 35 de secunde înainte de final
Vezi toate știrile
1 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” 2 Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate 3 Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%” 4 Reacţia lui Meme Stoica după ce Florin Prunea l-a făcut “agarici” 5 Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva” 6 Julia Sauter a intrat în istoria României la Jocurile Olimpice. Cea mai bună clasare la patinaj artistic feminin
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!