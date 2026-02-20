Alex Chipciu, discurs sincer după victoria de la Botoșani: „Nu suntem calificați” - Antena Sport

Universitatea Cluj a bifat un nou succes în Liga 1, reușind să se impună cu scorul de 3-1 pe terenul celor de la FC Botoșani, în cel de-al doilea meci al etapei cu numărul 28.

Jovo Lukic a avut o evoluție de senzație pentru gruparea antrenată de Cristiano Bergodi, vârful venit de la Universitatea Craiova punctând de două ori în poarta lui Anestis.

Alex Chipciu: „O victorie meritată”

Victoria de la Botoșani a propulsat-o pe Universitatea Cluj către o nouă prezență în play-off. Formația antrenată de Cristiano Bergodi a obținut trei puncte mari pe un teren greu, acolo unde condițiile pentru fotbal au fost mult sub nivelul campionatului.

Alexandru Chipciu a vorbit la finalul partidei despre calculele pe care le-au făcut în această săptămână, dar și despre întreg jocul câștigat de el și coechipierii săi.

„Victorie dificilă, pe un teren dificil. Era foarte uscat terenul, nu prea puteai să joci fotbal. Cred că ne-am adaptat bine, am suferit în prima repriză după cele două goluri marcate. Ei au jucat numai mingi lungi și ne-a fost greu să ne adaptăm așa. Aveam sentimentul că ei vor cădea, nu poți ține acest ritm de pressing 90 de minute.