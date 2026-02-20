Alex Chipciu, discurs sincer după victoria de la Botoșani: „Nu suntem calificați” - Antena Sport

Închide meniul
Alex Chipciu, discurs sincer după victoria de la Botoșani: „Nu suntem calificați”

Daniel Işvanca Publicat: 20 februarie 2026, 22:29

Alexandru Chipciu / SPORT PICTURES

Universitatea Cluj a bifat un nou succes în Liga 1, reușind să se impună cu scorul de 3-1 pe terenul celor de la FC Botoșani, în cel de-al doilea meci al etapei cu numărul 28.

Jovo Lukic a avut o evoluție de senzație pentru gruparea antrenată de Cristiano Bergodi, vârful venit de la Universitatea Craiova punctând de două ori în poarta lui Anestis.

Alex Chipciu: „O victorie meritată”

Victoria de la Botoșani a propulsat-o pe Universitatea Cluj către o nouă prezență în play-off. Formația antrenată de Cristiano Bergodi a obținut trei puncte mari pe un teren greu, acolo unde condițiile pentru fotbal au fost mult sub nivelul campionatului.

Alexandru Chipciu a vorbit la finalul partidei despre calculele pe care le-au făcut în această săptămână, dar și despre întreg jocul câștigat de el și coechipierii săi.

„Victorie dificilă, pe un teren dificil. Era foarte uscat terenul, nu prea puteai să joci fotbal. Cred că ne-am adaptat bine, am suferit în prima repriză după cele două goluri marcate. Ei au jucat numai mingi lungi și ne-a fost greu să ne adaptăm așa. Aveam sentimentul că ei vor cădea, nu poți ține acest ritm de pressing 90 de minute.

Am știut când să suferim, asta a făcut diferența. Cam ăsta e fotbalul în ziua de azi, trebuie să interpretezi toate fazele. E o victorie meritată, am luat o poziție bună pentru play-off, am înnebunit cu calculele zilele astea, nici nu știi ce rezultat vrei. Cel mai important a fost să ne focusăm doar pe noi, am avut încredere.

Nu am tremurat, știam că Bergodi va fi suspendat, a ținut ședința la hotel. A greșit, a plătit. Și-a asumat asta. (n. r. cupe europene) Mintea e ciudată, că pe la mijlocul campionatului ne gândeam că va fi groasă prin play-out, acum te bați la primele locuri. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, nu suntem calificați, avem un meci important cu Oțelul.

E un campionat frumos, mai puțin condițiile. Ne-am antrenat pe sintetic, doar câteva terenuri sunt foarte bune. Cred că am oferit un fotbal bun. Acasă avem un teren bun, poți juca fotbal. Mi-a fost teamă la pauză că nu ne-am putea lupta, dar mergem fericiți acasă. Dacă mai vii până la Botoșani și mai și pierzi, plângi la flash-interviu”, a declarat Alex Chipciu, potrivit digisport.ro.

