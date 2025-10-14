Vladislav Blănuță, pace cu fanii lui Dinamo Kiev! Fotbalistul a postat o poză cu suma donată armatei ucrainene - Antena Sport

Vladislav Blănuță s-a transferat vara aceasta la Dinamo Kiev, asta după ce ucrainenii au fost de acord să achite către FC U Craiova suma de două milioane de euro. Atacantul nu a dat-o însă nici acum la pace cu suporterii clubului, care l-au amenințat la mai toate meciurile.

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a făcut totuși un pas important spre a fi iertat de fani, după ce a atașat pe Instagram o fotografie în care se vede donația consistentă făcută armatei ucrainene.

Vladislav Blănuță, donație către armata ucraineană

Deși a costat nu mai puțin de două milioane de euro, Vladislav Blănuță nu a fost acceptat nici acum de suporterii lui Dinamo Kiev, care l-au acuzat că ar fi de partea Rusiei, după ce ar fi văzut mai multe postări controversate ale fotbalistului pe TikTok.

El a primit diverse amenințări de la fanii ucraineni, iar debutul său în tricoul echipei a fost de asemenea de coșmar. Pentru a-ți câștiga încredere, acesta a publicat pe Instagram o fotografie în care încearcă să arate că a făcut o donație către armata ucraineană.

A decis să facă o donație semnificativă către armata acestei țări. Este vorba despre suma de 700.000 de grivna, adică aproximativ 74.000 de lei. Blănuță a postat dovada plății către Forțele Armate Ucrainene.