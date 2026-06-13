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Jurnal Antena Sport | Noel fură atenția la Mondial

Unul dintre cei mai nebuni influenceri din lume, Noel, a fost pus pe glume și dans și la Ciudad de Mexico și a făcut o promisiune, în curând o să vină în România.

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