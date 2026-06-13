Jurnal Antena Sport | Noel fură atenția la Mondial
Unul dintre cei mai nebuni influenceri din lume, Noel, a fost pus pe glume și dans și la Ciudad de Mexico și a făcut o promisiune, în curând o să vină în România.
Unul dintre cei mai nebuni influenceri din lume, Noel, a fost pus pe glume și dans și la Ciudad de Mexico și a făcut o promisiune, în curând o să vină în România.
Jurnal Antena Sport | Noel fură atenția la MondialJurnal Antena Sport | Noel fură atenția la Mondial
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Primul autogol de la Cupa Mondială 2026! Damián Bobadilla, ghinionist în SUA - ParaguayPrimul autogol de la Cupa Mondială 2026! Damián Bobadilla, ghinionist în SUA - Paraguay
Canadienii s-au „dezumflat” la ceremonia de deschidere a Mondialului! Ce s-a întâmplat în timpul concertuluiCanadienii s-au „dezumflat” la ceremonia de deschidere a Mondialului! Ce s-a întâmplat în timpul concertului
Jurnal Antena Sport | Fierți pe MondialJurnal Antena Sport | Fierți pe Mondial