Jurnal Antena Sport | Noel fură atenția la Mondial

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Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta

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Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat

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Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României

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Alexandru Băluță semnează! Lovitură uriașă pentru noua forță din fotbalul românesc

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„Când cauți cele mai proaste transferuri la Real, mă găsești pe mine!” Geniul distrus de Mourinho în primul mandat

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Ceremonia de Deschidere din Canada a Cupei Mondiale a fost pe AntenaPLAY!