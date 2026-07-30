Gafe în lanţ la golul marcat de FK Auda cu FCSB

Chiar dacă a dominat prima repriză, FCSB a încasat un gol destul de uşor în minutul 45+2.

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Diedhiou a deschis scorul, după ce a împins cu piciorul balonul în plasă. Târnovanu și Crețu s-au invitat reciproc să respingă centrarea lui Daskevics, iar poarta a fost lăsată goală.

Târnovanu a continuat astfel seria gafelor şi nu este exclus ca Gigi Becali să ia o decizie radicală în privinţa lui după acest meci.

Astfel, FCSB era condusă la pauză cu 1-0, de FK Auda.