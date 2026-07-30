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Fază controversată în Auda – FCSB! Roş-albaştrii au cerut penalty la un presupus fault asupra lui Florin Tănase

Bogdan Stănescu Publicat: 30 iulie 2026, 19:51

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Fază controversată în Auda – FCSB! Roş-albaştrii au cerut penalty la un presupus fault asupra lui Florin Tănase

Florin Tănase, în careu, după faza la care roş-albaştrii au cerut penalty!

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În minutul 29 al meciului Auda – FCSB a avut loc o fază controversată. Florin Tănase ar fi fost faultat în careu. Antrenorul Marius Baciu şi unii jucători ai FCSB-ului au cerut penalty. Curios, Tănase nu a protestat, deşi poartă banderola la acest meci. Probabil că Tănase s-a gândit să nu fie avertizat pentru proteste, ceea ce ar fi dus la o amendare a lui. Gigi Becali a stabilit că jucătorii vor fi amendaţi dacă mai primesc cartonaşe pentru proteste la adresa deciziilor arbitrilor.

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E de menţionat că nu există VAR la această partidă. Roş-albaştrii au criticat dur arbitrajul după meciul tur, FCSB – Auda 2-3.

Fază controversată în Auda – FCSB! Roş-albaştrii au cerut penalty!

„Și cu Auda, dacă nu era arbitrul, era altul scorul. Am văzut și eu acum cum îl calcă pe Bîrligea la ultima fază. 

Am avut două-trei penalty-uri, au dat gol din henț, ne-a distrus arbitrul ăla”, declara Gigi Becali, pentru digisport.ro, despre arbitrul israelian David Fuxman.

Ce a fost la meciul tur n-am văzut de când sunt în fotbal. Dawa primește galben fără să facă fault, pur și simplu am rămas uimiți, apoi nu bagă piciorul, să nu ia al doilea galben. Este fault evident la Bîrligea înainte de golul 2 al lor și intram cu 2-1 în pauză.

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Penalty la Octavian Popescu, clar, nu dă nimic! Penalty la Bîrligea, care e penalty de 3-3, nu dă. Eu așa ceva n-am văzut și nu înțeleg de ce. Alea nu sunt greșeli. Faultul la Bîrligea este de cartonaș roșu. Îl calcă pe gleznă, aproape să-i rupă piciorul. Ăla n-a fost un arbitraj slab, a fost un arbitraj ostil”, declara Mihai Stoica, pentru primasport.ro, despre arbitrajul israelianului David Fuxman.

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