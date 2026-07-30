„Cel mai bine pregătit”. Marius Baciu a dezvăluit de ce l-a titularizat pe Ricardo Pădurariu în returul cu Auda

Marius Baciu, antrenorul FCSB-ului, a oferit câteva declarații înainte de partida retur cu FK Auda din turul 2 preliminar Conference League și a dezvăluit și motivul pentru care a luat decizia care a surprins pe mulți: titularizarea lui Ricardo Pădurariu.

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Tehnicianul roș-albaștrilor nu s-a ferit să își laude jucătorul de 19 ani și a explicat și tactica din spate.

De ce a fost Pădurariu titular în partida FK Auda – FCSB

Manșa a doua din turul 2 preliminar Conference League dintre FK Auda și FCSB a fost marcată de o decizie curajoasă luată de Marius Baciu în privința formației de start. Ricardo Pădurariu, puștiul de doar 19 ani care sezonul trecut a fost împrumutat la Corvinul Hunedoara, a fost introdus în primul 11 de antrenorul de 51 de ani.

Cu puțin timp înainte ca meciul să înceapă, Baciu a explicat motivul pentru care a făcut această alegere, bazându-se inclusiv pe reprofilarea lui Risto Radunovic pe postul de închizător.

„El a avut o prestație foarte bună și la jocuri, și la antrenamente. S-a pregătit foarte bine și am ținut cont și de poziția lui Radunovic. Cred că e cel mai bine pregătit mental și fizic pentru acea poziție și am preferat să-l folosim acolo„, a spus antrenorul FCSB-ului, potrivit sport.ro.