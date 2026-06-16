Jurnal Antena Sport | Nu contează, toți boxează
Un antrenor de box i-a fermecat pe copii cu antrenamentele lui în parc. Kofi este născut în Ghana, din tată african și mamă româncă, dar a trăit dintotdeauna aici. Este plecat de mic din Africa.
Un antrenor de box i-a fermecat pe copii cu antrenamentele lui în parc. Kofi este născut în Ghana, din tată african și mamă româncă, dar a trăit dintotdeauna aici. Este plecat de mic din Africa.
Jurnal Antena Sport | Nu contează, toți boxeazăJurnal Antena Sport | Nu contează, toți boxează
Jurnal Antena Sport | Profele de aurJurnal Antena Sport | Profele de aur
Jurnal Antena Sport | Campioana, gata de showJurnal Antena Sport | Campioana, gata de show
Jurnal Antena Sport | O minune de MondialJurnal Antena Sport | O minune de Mondial
Jurnal Antena Sport | Ghinion pentru U ClujJurnal Antena Sport | Ghinion pentru U Cluj