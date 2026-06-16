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Jurnal Antena Sport | Nu contează, toți boxează

Un antrenor de box i-a fermecat pe copii cu antrenamentele lui în parc. Kofi este născut în Ghana, din tată african și mamă româncă, dar a trăit dintotdeauna aici. Este plecat de mic din Africa.

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