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Calvarul a luat sfârşit pentru Mykhailo Mudryk! Starul lui Chelsea poate reveni pe teren, după ce apelul admis la TAS

Alex Masgras Publicat: 31 iulie 2026, 19:17

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Calvarul a luat sfârşit pentru Mykhailo Mudryk! Starul lui Chelsea poate reveni pe teren, după ce apelul admis la TAS

Mykhailo Mudryk, în timpul unui meci / Profimedia

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Mykhailo Mudryk, starul lui Chelsea de 25 de ani, poate reveni pe terenul de fotbal. Ucraineanul, care nu a mai jucat din noiembrie 2024, după ce a ieşit pozitiv cu meldonium la un test antidoping, fiind suspendat provizoriu. Ulterior, el a primit o suspendare drastică din partea federaţiei engleze: patru ani.

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Ucraineanul nu va ispăşi în totalitate suspendarea de patru ani, asta după ce a avut câştig de cauză în urma apelului făcut la TAS.

Mykhailo Mudryk poate reveni în tricoul lui Chelsea!

Tribunalul de la Lausanne a decis că ucraineanul poate reveni pe terenul de fotbal „cu efect imediat”. Mudryk a fost de acord cu o suspendare egală cu perioada pe care a executat-o deja şi a recunoscut încălcarea regulilor antidoping.

„După o lună bătălie, suspendarea de patru ani a fost anulată şi sunt liber să îmi reiau cariera cu efect imediat. Sunt recunoscător că acest proces a ajuns la o concluzie, că pot să revin în fotbal şi că pot să îmi îndrept atenţia către viitor. Aceasta a fost cea mai dificilă perioadă a carierei mele.

Niciodată nu am luat conştient substanţe interzise. Mă dedic în totalitate să reprezint clubul şi ţara mea cu profesionalism şi integritate, lucru care a fost mereu important pentru mine”, a spus Mudryk, pe contul său de Instagram.

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Mudryk urmează să se alăture lotului pregătit de Xabi Alonso în Hong Kong, acolo unde londonezii îşi continuă pregătirea de vară. Sâmbătă, de la ora 12:45, Chelsea va juca un meci de pregătire împotriva celor de la Tottenham, LIVE în AntenaPLAY.

Mykhailo Mudryk a ajuns la Chelsea în ianuarie 2023, atunci când londonezii au plătit 70 de milioane de euro pentru aducerea sa de la Şahtior. Înţelgerea prevedea şi bonusuri de până la 30 de milioane de euro la vremea respectivă. Tot atunci, ucraineanul a semnat cu formaţia de pe Stamford Bridge un contract valabil pe 8 sezoane şi jumătate.

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