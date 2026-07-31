Un campion cu Universitatea Craiova a fost prezentat în Liga 2: „Bun venit!”

Darius Fălcuşan, jucător care şi-a trecut în cont titlul de campion cu Universitatea Craiova la finalul sezonului trecut, a fost împrumutat de formaţia din Bănie la Concordia Chiajna, formaţie care evoluează în liga secundă.
În vârstă de 20 de ani, Fălcuşan a prins un singur meci sezonul trecut pentru olteni, de cele mai multe ori fiind rezervă neutilizată sau în afara lotului. El ar fi putut îndeplini regula U21, dar în detrimentul său au fost preferaţi jucători precum Mihnea Rădulescu şi David Matei.
Darius Fălcuşan a fost împrumutat de Universitatea Craiova la Concordia Chiajna
Căpitan al naţionalei U19 la turneul final găzduit vara trecută şi de România, când a fost integralist în toate cele patru meciuri disputate de mici tricolori, Fălcuşan a fost împrumutat de clubul patronat de Mihai Rotaru în Liga 2, la Concordia Chiajna. Totul pentru ca acesta să aibă meciuri în picioare.
„Bun venit, Darius Fălcușan! Fundașul central Darius Fălcușan este noul jucător al Concordiei Chiajna.
În vârstă de 20 de ani, Darius a evoluat la Empoli, în Italia, iar în România a jucat la Universitatea Cluj si Universitatea Craiova. Acesta se alătură echipei noastre sub formă de împrumut de la campioana României, Universitatea Craiova.
Îi urăm mult succes în tricoul verde și cât mai multe reușite alături de Concordia Chiajna!”, a anunţat Concordia Chiajna, pe social media.
Darius Fălcuşan poate debuta la Concordia Chiajna chiar în acest weekend. Sâmbătă, 1 august, formaţia ilfoveană va juca în prima etapă a noului sezon din liga secundă pe terenul celor de la Cetatea Suceava.
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