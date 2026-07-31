Cristi Chivu rupe tăcerea după transferul starului din Premier League la Inter şi a dezvăluit motivele afacerii

Tehnicianul român al celor de la Inter, Cristi Chivu, a rupt tăcerea şi a vorbit despre cel mai nou transfer pe care echipa sa l-a făcut în ultimele zile.

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Antrenorul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, şi-a exprimat vineri satisfacţia faţă de transferul fundaşului englez John Stones, care s-a alăturat campioanei din Serie A din postura de fotbalist liber de contract, după zece ani de succes la Manchester City, transmite agenţia ANSA.

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Ce a spus Cristi Chivu după aducerea lui John Stones la Inter

„Sunt mulţumit de venirea lui Stones”, a declarat Chivu într-o conferinţă de presă, înainte de meciul amical pe care Inter îl va disputa sâmbătă, la Hong Kong, împotriva fostului club al fundaşului central în vârstă de 32 de ani.

„El este important pentru noi din multe motive: calitatea sa, personalitatea şi carisma. El ridică nivelul apărării noastre”, a adăugat tehnicianul român. Stones a semnat cu Inter după ce a fost alături de naţionala Angliei la Cupa Mondială, acolo unde reprezentativa Albionului a terminat pe locul 3.

Ce jucător din Premier League ar putea să mai ajungă la Inter în perioada următoare

Potrivit presei, Inter încearcă, de asemenea, să îl transfere pe un alt fundaş care a impresionat la Cupa Mondială, internaţionalul argentinian Cristian Romero, de la Tottenham Hotspur. Acesta ar urma să coste aproximativ 50 de milioane de euro, însă lupta pentru semnătura sa ar fi aprigă, asta pentru că există interes şi din Spania, de la Atletico Madrid sau Barcelona.