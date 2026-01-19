Jurnal Antena Sport | Ofri Arad a trecut vizita medicală şi va juca la FCSB - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Ofri Arad a trecut vizita medicală şi va juca la FCSB
Ofri Arad a sosit în Bucureşti, a trecut vizita medicală şi va juca la FCSB. Israelianul a avut probleme medicale la menisc, dar acum totul e în regulă, spune Mihai Stoica.
