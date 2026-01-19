Jurnal Antena Sport | Ofri Arad a trecut vizita medicală şi va juca la FCSB - Antena Sport

Video Jurnal Antena Sport | Căpitanul Dobre dă tonul şi la modă în Giuleşti

Roberto Mancini, umilit de Cosmin Contra în Cupa Qatarului

Video Jurnal Antena Sport | Aproape de a semna în China, Băluţă i-a premiat pe campionii olteni de la minifotbal

Programul meciurilor din ultima etapă a grupelor Cupei României! Când se decid echipele calificate în sferturi

Adrian Ilie laudă transferul pregătit de Dan Șucu la Rapid: “De multă vreme…”

Petrolul – Universitatea Craiova 0-4. Oltenii au făcut show şi au revenit pe primul loc!

1

Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026

2

Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună”

3

UPDATE LIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga

4

VIDEO Uluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze

5

Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat”

6

Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026